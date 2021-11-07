القوى العاملة: التفتيش على 124869 منشأة لمتابعة إجراءات كورونا الاحترازية

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أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أن التقارير الواردة من مديريات القوى العاملة أظهرت، أنه تم التفتيش ومتابعته الإجراءات الاحترازية في 124 ألفا و869 مصنعاً وشركة على مدى 19 شهرا كاملة للإجراءات الاحترازية على مستوى المحافظات، والتي شدد عليها الرئيس عبدالفتاح السيسى، بضرورة اتخاذ أقصى درجات الحماية لحماية العمال في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال «سعفان» إن محافظة قنا جاءت في مقدمة المحافظات بالتفتيش على 18238 منشأة، وسوهاج 10826 منشأة، والمنيا 10900، والقليوبية 7742 منشآت، والغربية 6825 منشأة، ودمياط 6961 منشأة، والشرقية 6535 منشأة،والبحيرة 6657 منشأة، والمنوفية 4208 منشأة، والأقصر 3813 منشأة، والدقهلية 3600 منشأة، ومرسى مطروح 3566 منشأة، وكفر الشيخ 3709 منشأة، والإسماعيلية 3591 منشأة، والقاهرة 3667 منشأة،، وبورسعيد 3443 منشأة، وأسيوط 3351 منشأة، والجيزة 3085 منشأة، والوادي الجديد 2145 منشأة، والبحر الأحمر 1794 منشأة.

وجاءت في الترتيب الحادي والعشرين على مستوى المحافظات، وبني سويف 2227 منشأة، جنوب سيناء 2226 منشأة، والإسكندرية 2105 منشأة، وأسوان 1390 منشأة، والسويس 1168 منشأة، والفيوم 1079 منشآت.

وأظهرت التقارير، أن هذه المنشآت قامت بمراجعة الإجراءات الاحترازية، من تطهير دوري وتوافر مهمات السلامة والصحة المهنية للعمال.

وأكد وزير القوى العاملة، ضرورة التعامل مع أي مشكلة فور حدوثها، ووضع الآليات اللازمة لتخطي تلك الأزمة، كما تابع وزير القوى العاملة الجدول الزمني المحدد للتطهير والتعقيم داخل الوزارة ومديرياتها، وتحديد الكميات المطلوبة وحصرها وتوفيرها، بحيث يكون التعقيم والرش كل 24 ساعة منعا لأي تداعيات قد تؤثر على العاملين والمواطنين.