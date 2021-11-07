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قالت د. غادة شلبي، نائب وزير السياحة والأثار، إن مصر تملك مجموعة من الأنماط السياحية الواعدة، من بينها مسار رحلة العائلة المقدسة، السياحة الريفية وسياحة الطعام، ولديها توجه حالي لنمط سياحة اليخوت.

وأضافت في تصريحات صحفية، أن الوزارة تسعى باستمرار لتطوير المنتج السياحي لإثراء تجربة السائح عند زيارته لمصر والتي من بينها العمل على الربط بين السياحة الشاطئية والسياحة الثقافية عن طريق استحداث خطوط طيران داخلي تربط بين المحافظات السياحية المختلفة.

وتابعت نائب الوزير أن من أهم الدروس المستفادة من تجربة السياحة المصرية في التعامل مع أزمة فيروس كورونا، هو ضرورة العمل على تحقيق السياحة المستدامة، مشيرة إلى أن مصر تقدم نموذجا رائعا لذلك في المدن الجديدة من خلال منظومة كاملة توفر فرص عمل ومقاصد متاحة على مدار العام.

وأوضحت «شلبي» أن خطة الدولة المصرية لاستئناف السياحة الوافدة إلى مصر تضع في المقام الأول صحة وسلامة المواطنين والعاملين بالقطاع والسائحين ولذلك يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية بكل حسم، هذا إلى جانب الاستمرار في المتابعة الدقيقة لتطبيقها وتطبيق أقصى العقوبة القانونية لأى منشأة فندقية أو سياحية يثبت مخالفتها.