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رئيس «مياه الشرقية» يتفقد فروع الشركة في بلبيس وأبو حماد

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رئيس «مياه الشرقية» يتفقد فروع الشركة في بلبيس وأبو حماد رئيس «مياه الشرقية» يتفقد فروع الشركة في بلبيس وأبو حماد

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أجرى المهندس عامر كمال، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، زيارة ميدانية لفروع الشركة ببلبيس وأبوحماد وذلك لمتابعة سير العمل والوقوف على الجاهزية التامة لكافة محطات المياه ومحطات الصرف الصحى لاستقبال فصل الشتاء والتاكد من الالتزام بكافه معايير التشغيل والصيانة.

بدأت الجولة بتفقد لمحطه مياه بلبيس المرشحة والتى تبلغ الطاقة التصميمية لها 207 الف م3/يوم في اطار تجهيز المحطة لتجديد شهادة TSM، كما تفقد محطة معالجة صرف صحى العدلية احدى محطات المعالجة الكبرى بمحافظة الشرقية والتى تبلغ الطاقة التصميمية لها 40 الف م3/يوم.

واستعرض خلال الجولة خطط رفع كفاءة محطات المعالجة مع السادة رؤساء قطاعات الصرف الصحى والتشغيل والصيانة وشدد سيادته على ضرورة مواصلة العمل الدؤوب للارتقاء بكافة المحطات.

واختتم الزيارة بفرع ابو حماد حيث قام بمتابعة اعمال رفع كفاءة محطة معالجة ابو لطفى والتى تبلغ الطاقة التصميمية لها 20 الف م3/ يوم.

وأثنى «عامر» على الجهود المبذولة بواسطة العاملين بالمحطة، وحثهم على بذل المزيد من الجهد والعطاء من أجل الارتقاء بالشركة وجعلها دائما في المقدمة كما اكد على مكافأة كل مخلص يؤدى عمله باتقان، وعدم التهاون مع المقصرين.

المصرى اليوم

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