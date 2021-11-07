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«المالية» تعلن تيسيرات جديدة تساعد في تقليص زمن الإفراج الجمركي (التفاصيل)

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«المالية» تعلن تيسيرات جديدة تساعد في تقليص زمن الإفراج الجمركي (التفاصيل) «المالية» تعلن تيسيرات جديدة تساعد في تقليص زمن الإفراج الجمركي (التفاصيل)

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أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هناك تيسيرات جمركية جديدة، تسهم في تسهيل التعامل مع منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، التي تم تطبيقها إلزاميًا اعتبارًا من أول من أكتوبر الماضى؛ بما يساعد في تقليص زمن الإفراج الجمركي، وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير، ومن ثم خفض السلع والخدمات بالأسواق المحلية، وتشجيع الصادرات المصرية، وتسهيل حركة التجارة وتحفيز الاستثمار، وتحسين ترتيب في مؤشرات التنافسية الدولية.

أضاف الوزير، خلال متابعته لأداء منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، أنه تم السماح بتعديل بيانات الشحنات ماعدا البيانات الخاصة ببند البضاعة أو المستوردين أو المصدرين الأجانب قبل الحصول على رقم طلب القيد الجمركى «٤٦ ك. م».

أوضح محمد معيط في بيان للوزارة اليوم- الأحد- أنه سيتم خلال الأيام المقبلة السماح بنسخ بيانات قطع غيار السيارات والشهادات المماثلة، تسهيلاً على مستوردي السيارات.

المصرى اليوم

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