إسرائيل تسجل 194 إصابة بفيروس كورونا

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سجلت وزارة الصحة الإسرائيلية، 194 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد فحص 28 ألف عينة مخبرية، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة في موجزها اليومي، صباح يوم الأحد، أن نسبة الفحوصات الإيجابية بلغت 0.92%.

وأوضحت أن العدد التراكمي للإصابات منذ بدء الجائحة، بلغ مليونًا و333 ألفًا و743 إصابة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 8114 وفاة، وبلغ عدد الحالات النشطة 6،393 حالة.

ولفتت إلى أن 178مريضًا يرقدون في المستشفيات بحالة خطيرة، منهم 111 حالة موصولة بأجهزة التنفس الاصطناعي.

فيما أظهرت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة كورونا، حتى يوم الأحد، أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ 5 ملايين ونحو 61 ألف وفاة، فيما بلغت حصيلة الإصابات الإجمالية 250 مليونا، وما يزيد عن 299 ألف إصابة، تعافى منهم 226 مليونا وأكثر من 575 ألف مصابا.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 221 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم يوم السبت 417 ألف و598 إصابة جديدة، أوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 6367 حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت السبت أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي: روسيا (1،188 وفاة)، وأوكرانيا (793 وفاة)، والهند (519 وفاة)، وأميركا (422 وفاة)، ورومانيا (390 وفاة).