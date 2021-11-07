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بدء فعاليات المؤتمر الدولي عن دور النيابة العامة وهيئات الادعاء العام في مكافحة الجرائم عبر الوطنية

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بدء فعاليات المؤتمر الدولي عن دور النيابة العامة وهيئات الادعاء العام في مكافحة الجرائم عبر الوطنية بدء فعاليات المؤتمر الدولي عن دور النيابة العامة وهيئات الادعاء العام في مكافحة الجرائم عبر الوطنية

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أعلنت النيابة العامة عن بدء فبدء فعاليات المؤتمر الدولي بشأن دور أجهزة النيابة العامة وهيئات الادعاء العام في مكافحة الجرائم عبر الوطنية، و انطلقت اليوم الأحد تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح رئيس جمهورية العربية أُولى فَعَاليات المؤتمر الدولي بشأن «دور أجهزة النيابات العامة وهيئات الادعاء العام في مكافحة الجرائم عبر الوطنية» بالعاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة، برئاسة النيابة العامة المصرية -رئيسة جمعيتي النواب العموم العرب والأفارقة-، وبالتعاون مع كلٍّ مِن المنظمةِ الدولية للهجرة ومشروع مكافحة الإرهاب في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وجامعةِ نايف العربية للعلوم والتكنولوجيا.

وانعقدت أولى الاجتماعات برئاسة المستشار محمد محمود خلف مُدير إدارتي التعاون الدولي وحقوق الإنسان بالنيابة العامة المصرية لاجتماع نقاط الاتصال بجمعية النواب العموم العرب -من ممثلي النيابات العامة ورؤساء هيئات الادعاء العام أعضاء الجمعية- مع ممثلي مشروع مكافحة الإرهاب في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (CT MENA)، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية؛ وذلك لمناقشة الإعداد لاجتماع الجمعية العمومية للسادة النواب العموم العرب، وتعزيز سبل التعاون بين نقاط الاتصال بالجمعية، وأوجه التعاون المستقبلية مع ممثلي المشروع والجامعة المذكورين

المصرى اليوم

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