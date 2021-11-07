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"الزكاة " تدعو المكلفين الخاضعين لضريبة الاستقطاع إلى تقديم إقراراتهم ‎‎عن أكتوبر

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"الزكاة " تدعو المكلفين الخاضعين لضريبة الاستقطاع إلى تقديم إقراراتهم ‎‎عن أكتوبر "الزكاة " تدعو المكلفين الخاضعين لضريبة الاستقطاع إلى تقديم إقراراتهم ‎‎عن أكتوبر
بموعدٍ أقصاه 10 نوفمبر الجاري من خلال موقعها الإلكتروني تجنباً لغرامة التخلف

دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، المكلفين من قطاع الأعمال الخاضعين لضريبة الاستقطاع في المملكة، إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عن شهر أكتوبر الماضي، وذلك في موعدٍ أقصاه 10 نوفمبر الجاري.

وحثّت الهيئة مكلفيها على المسارعة بتقديم إقراراتهم الضريبية من خلال موقعها الإلكتروني (zatca.gov.sa)، تجنباً لغرامة التخلف عن السداد في المدة المحددة، بواقع 1% من الضريبة غير المسددة عن كل ثلاثين يوم تأخير من تاريخ الاستحقاق.

ودعت "الزكاة والضريبة والجمارك" المكلفين من قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة الاستقطاع، إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب "اسأل الزكاة والضريبة والجمارك" على تويتر (@Zatca_Care)، أو البريد الإلكتروني (info@zatca.gov.sa)، أو من خلال المحادثات الفورية عبر موقع الإلكتروني (zatca.gov.sa).

وتُعد ضريبة الاستقطاع واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة التي تُستقطَع من إجمالي دخل المنشأة غير المقيمة في المملكة، نظير خدمات تقدمها داخل المملكة، وفقًا للنسب المحددة في المادة الثالثة والستين من لائحة نظام ضريبة الدخل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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