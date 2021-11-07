الداخلية تعلن مصرع 3 مواطنين داخل عقار بالطالبية بسبب تسريب غاز ( التفاصيل )

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقى 3 أشخاص مصرعهم وإصابة 5 آخرين، نتيجة تسرب غاز داخل شقة سكنية بعقار بالطالبية بمحافظة الجيزة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغاً بحدوث تسرب غاز داخل أحد العقارات كائن بدائرة قسم شرطة الطالبية .

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين حدوث تسرب غاز من ماسورة غاز طبيعى بشقة سكنية بالعقار، وتسبب التسرب في حدوث صوت مرتفع، ونتج عن ذلك إنهيار حوائط وجدران 3 شقق بالطابق الأرضى بـ3 عقارات متلاصقة مكونين من أرضى وطابقين، أسفر ذلك عن وفاة 3 وإصابة 5 من قاطنى العقارات ، تم غلق مصدر الغاز وإخلاء العقارات، وإتخاذ الإجراءات القانونية