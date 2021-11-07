وزيرة الثقافة ومحافظ الجيزة يفتتحان مسرح نهاد صليحة بأكاديمية الفنون

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افتتحت الفنانة الدكتورة، إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، المسرح المكشوف بأكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة غادة جبارة، والذي يحمل اسم الدكتورة نهاد صليحة تخليدًا لإسهاماتها التنويرية في الثقافة والفنون، وذلك بحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس بالاكاديمية.

قالت «عبدالدايم» إن افتتاح المسرح المكشوف يعد اضافة جديدة لإنجازات الثقافة المصرية ومتنفسا لطلاب الأكاديمية يتيح لهم فرصة التعايش الكامل مع الأجواء المسرحية الفعلية وإنتاج العديد من العروض الهادفة، ووجهت التحية لاسم الراحل الدكتور فوزى فهمي، رئيس الاكاديمية الأسبق، صاحب فكرة تاسيس المسرح.

كما قدمت الشكر للدكتور أشرف زكي، رئيس الأكاديمية السابق على جهوده في استكمال أعمال الإنشاء، مضيفة أنه يأتي ضمن خطط تكريم وتخليد رموز المبدعين، مشيرة إلى أن الدكتورة نهاد صليحة، علامة بارزة في الثفافة المصرية، وأشادت بتجهيزات المسرح والتى تمت وفقا لأحدث أنظمة الصوت والاضاءة والديكورات.

من جانبه، ثمّن محافظ الجيزة التعاون الدائم والمستمر مع وزارة الثقافة، ووصف الأكاديمية بأنها منارة تستقطب محبي الفنون والثقافة.

وقالت «جبارة»، إن المسرح أحد أهم روافد الأكاديمية موجهة التحية للراحل الدكتور فوزي فهمي الرئيس الاسبق للاكاديمية الذي وضع بذرة انشائه كما قدمت الشكر للدكتور اشرف زكى الرئيس السابق للاكاديمية ولكل من ساهم في تاسيسة حتى الافتتاح واوضحت انه يحمل اسم الدكتورة نهاد صليحة باعتبارها احدى اهم مصادر المعرفة حيث نجحت نقل العديد من عناصر الثقافات الاجنبية إلى مصر، واضافت أن الاكاديمية تعد خطة لنشر دراسات وكتب تبرز اعمالها ودورها في الحياة الثقافية العربية.

وخلال الافتتاح، كرمت وزيرة الثقافة مجموعة من محاربي وأبطال حرب 73 وهم اللواء رشدي حمودة، اللواء ماجد شحاتة، اللواء محمد عبدالعظيم، اللواء شريف عجلان، كما كرمت نخبة متميزة من نجوم الفن تقديرا لعطاءاتهم المتميزة في مختلف مجالات الإبداع، وهم اسم الدكتورة نهاد صليحة وتسلمته ابنتها سارة عناني، الفنان الكبير لطفى لبيب، الفنانة سهير المرشدي، اسم الفنان الراحل محمود الجندي وتسلم الجائزة نجله المخرج أحمد الجندي، الفنان الدكتور سامي عبدالحليم، الدكتور طارق صدقي رئيس المركز القومي لبحوث الاسكان.

تضمن حفل الافتتاح مجموعة من الفقرات الفنية بدأت بفرقة براس ساون باند الذي استقبل الحضور اعقبه تفقد متحف مقتنيات الدكتورة نهاد صليحة في مدخل المسرح تلاه فقرة موسيقية قدمها اوركيسترا المعهد العالي للكونسيرفتوار بقيادة المايسترو الدكتور مجدى بغدادي والذي قدم عدد من الاعمال الوطنية المصرية والعالمية إلى جانب فيلم وثائقى عن تاسيس وتجهيز المسرح وعرضاً مسرحيا بعنوان «فن الحرب» ويلقى الضوء على دور الفنانين في حرب أكتوبر سواء من كانوا على الجبهة أو خارجها، تأليف إيمان سمير، إخراج محمود فؤاد صدقى، بطولة طلاب المعهد العالى للفنون المسرحية بالاشتراك مع طلاب المعهد العالى البالية.

يذكر ان مسرح الدكتورة نهاد صليجة تبلغ مساحته 1500 متر مربع ومكو من خشبة مسرح فتحتها 20 مترا وعمق 14 مترا وارتفاع يصل إلى 6 أمتار وكواليس 3 أمتار ونصف ويتسع إلى 200 مقعد ثابت، بالإضافة إلى إمكانية وضع 500 مقعد إضافى، وذلك يرجع إلى تصميمه المبتكر والمرن وإلغاء الحد الفاصل ما بين الصالتين صالة الجمهور، وصالة التمثيل مما يسمح في تلبية احتياجات الفنانين في أشكال وأساليب المسرح المختلفة، ويساعد على تغيير شكل العرض والتواصل المباشر بين الممثل والمشاهد مع امكانية تحويله إلى أشكال من الفضاءت غير التقليدية، هذا إلى جانب قاعة لكبار الزوار وصالة انتظار للجمهور وغرفا إدارية وغرف الفنيين وثلاث غرف للممثلين وصالات للبروفات ومخزن للأجهزة وتمت مراعاة أهمية البنية التحتية للمسرح وإنشاء مصارف للأمطار ومواتير رفع وطرد المياة الجوفية.