تشكيل ليفربول المتوقع أمام وست هام في الدوري الإنجليزي

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يترقب عشاق فريق ليفربول ومتابعو الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مساء اليوم الأحد مباراة من العيار الثقيل بين العملاق ليفربول بقيادة مهاجمه المصري محمد صلاح ونظيره فريق وست هام صاحب العروض المميزة والرائعة في البريميرليج منذ بداية الموسم الجاري.

وتنطلق مباراة ليفربول أمام ويست هام عند الساعة 6:30 مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة، الموافق 7:30 بتوقيت مكة المكرمة وعند الساعة 8:30 بتوقيت أبوظبي.

وتقام المباراة بين ليفربول ومضيفه فريق ويست هام على أرض ملعب لندن الأوليمبي العريق، ضمن ختام الجولة الـ 11 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويمتلك ليفربول حالياً 22 نقطة يحتل بها المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق 4 نقاط عن نظيره تشيلسي المتصدر، وقد يقلص يورجن كلوب ورجاله الفارق لنقطة واحدة حال تحقيق الفوز.

وبنتظر أن يخوض الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول مباراة ويست هام بتشكيلة تضم:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

في خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد وإبراهيما كوناتي وفيرجيل فان دايك وأندي روبرتسون.

في خط الوسط: جوردان هندرسون وفابينيو وتياجو ألكانتارا.

في خط الهجوم: محمد صلاح ودييجو جوتا وساديو ماني.