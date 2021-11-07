اليوم.. مطار مرسى علم الدولى يستقبل 19 رحلة طيران دولية وداخلية

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يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الأحد، 19 رحلة طيران دولية وداخلية مختلفة قادمة من المطارات العالمية والأوربية، ضمن 80 رحلة طيران أسبوعية يستقبلها بداية حتى نهاية الأسبوع وكشفت جداول رحلات الطيران الأسبوعية لمطار مرسى علم الدولي، استقبال المطار خلال الاسبوع الجاري 18 رحلة من ألمانيا وزيادة في رحلات السياحة الإيطالية إلى 6 رحلات والتشيكية 10 رحلات ويستقبل المطار 13 رحلة من بولندا و20 رحلة من أوكرانيا و3 رحلات من سويسرا ورحلة من المجر وأخرى من بيلا روسيا ورحلتين من فرنسا واثنين من مالدوفا.