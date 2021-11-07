القوى العاملة: تعيين 23 شابًا.. واستخراج 600 شهادة قياس مستوى مهارة بكفر الشيخ

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أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة كفر الشيخ بتعيين 23 شابا ، من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، فيما بلغ المسجلين بها 704 شاباً.

وقال الوزير : إن المديرية قامت باستخراج 600 شهادة قياس مستوى المهارة ، ورخصة مزاولة المهنة ، فضلا عن تقديم الرعاية الصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلين بالمديرية ، وذلك بصرف منح للرعاية الصحية لـ 11 عاملا بمبلغ 32 ألف جنيه .

تلقى الوزير تقريراً بذلك من علاء الدين ناصف وكيل الوزارة مدير المديرية ، أوضح فيه أن المديرية خلال شهر أكتوبر الماضي، قامت في مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 297 منشأة ، وتم تحرير إنذار لـ 149 منهم لعدم الاستيفاء ومنحهم مهلة ، كما تم إعادة التفتيش على 165 منشأة انتهت بتحرير 41 محضر سلامة وصحة مهنية .

وأوضح أنه في مجال تفتيش العمل قامت المديرية بالتفتيش علي 506 منشأة تفتيش دوري وحملات ، أسفر عن 38 محضراً للمنشآت المخالفة .