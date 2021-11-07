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رئيس مياه أسيوط يتفقد أعمال المد والتدعيم بقرية الزرابي مركز أبوتيج

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رئيس مياه أسيوط يتفقد أعمال المد والتدعيم بقرية الزرابي مركز أبوتيج رئيس مياه أسيوط يتفقد أعمال المد والتدعيم بقرية الزرابي مركز أبوتيج

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تفقد اللواء مهندس هشام درة رئيس شركة مياه الشرب الصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد عدد من المشروعات الجاري تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة الرئاسية بمركز أبوتيج.

بدأت خطة المرور بتفقد أعمال مد وتدعيم شبكات الصرف الصحي بقرية الزرابي ــ مركز أبوتيج والتي حظيت بمد وتدعيم شبكات مياه للمناطق المحرومة بطول 2000م ضمن مبادرة حياه كريمة وإحلال وتجديد 500 م شبكات مياه أخرى أسفل خطة الرصف، ومد وتدعيم 830 م خطوط صرف صحي نحو تحسين خدمة الصرف الصحي بالقرية.

وصرح «درة» أن الشركة تسعى بكامل طاقاتها إلى تحقيق الاستفادة القصوى من المشروعات والأعمال التنفيذية التي تنفذها مبادرة حياة كريمة نحو النهوض بقطاعي المياه والصرف الصحى لتحقيق نهضة تنموية غير مسبوقة لأبناء القري والمناطق الأكثر إحتياجا والتى استهدفتها المبادرة.

المصرى اليوم

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