زيادة الشهادات الجمركية لأكثر من 67 ألفا خلال أكتوبر 2021

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اعلنت الدكتورة منى ناصر، مساعد الوزير للمتابعة وتطوير الجمارك، زيادة عدد الشهادات الجمركية لأكثر من ٦٧ ألف شهادة خلال أكتوبر ٢٠٢١ مع التطبيق الإلزامي لنظام التسجيل المسبق للشحنات«ACI» مقارنة بـ ٦٥ ألف شهادة جمركية في أكتوبر ٢٠٢٠، موضحة إلى أننا حريصون على تقديم الدعم الفنى الفورى للتعامل مع التحديات والعقبات التي قد تواجه المتعاملين مع المنظومة الجمركية.

أكدت حرص وزارة المالية، وشركة «MTS» على استمرار عقد اللقاءات التعريفية بمنظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالتعاون مع سفارات الدول الأجنبية، وقطاع النقل البحرى، والغرف الملاحية لشرح إجراءات المنظومة والرد على كل الاستفسارات المتعلقة بها، لافتة إلى أن هناك تجاوبًا ملحوظًا من مجتمع الأعمال يعكس حرصًا متزايدًا لإنجاح المشروع القومى لتحديث وميكنة المنظومة الجمركية، على النحو الذي يحقق الأهداف المنشودة بتسهيل حركة التجارة وتقليص زمن الإفراج الجمركي.

أضافت أنه تمت زيادة أعداد العاملين بمركز الاتصالات بمصلحة الجمارك، وتدريبهم وتأهيلهم لأداء دورهم بكفاءة عالية، في الرد على كل الاستفسارات المتعلقة بالمنظومة الجديدة، مشيرة إلى أننا تلقينا أكثر من ١١ ألف استفسار حتى الآن، وتم الرد الفورى عليها عبر الواتس آب برقم: «٠١٢٢٢٢٠٠٨٩٩»، والبريدالإلكترونى: «ACI.Support@Customs.gov.eg» قال الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، إن هناك إقبالًا متزايدًا من المستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين على الانضمام لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات.