كيف يتم إدارة سفر العمالة المصرية للخارج وفقًا لمنظومة الربط الإلكتروني؟

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كشف محمد سعفان وزير القوى العاملة تفاصيل إعلان إعلان الوزارة لضوابط سفر العمالة المصرية إلى ليبيا، لتسهيل حماية حقوقهم ومتابعة صرف مستحقاتهم.

قال «سعفان» خلال تصريحات تلفزيونية لفضائية «الأولى»، الأحد، إنه تم توقيع مذكرة تفاهم في رمضان الماضي أثناء زيارة رئيس الوزراء إلى ليبيا، ثم تمت عدة لقاءات بين وزير العمل الليبي والمصري من أجل الإعداد لهذه الخطوة، موضحًا أن أول خطوة بدأنا في تنفيذها هي الربط الإلكتروني بين وزارتي العمل الليبية والقوى العاملة المصرية، لجعل كل الإجراءات تتم من خلال الوزارتين لتحقيق مبدأ الشفافية ولحماية العامل أثناء التعاقد على العمل في ليبيا.

وعن آليات العمل أوضح: «يتم تقديم طلب من خلال منظومة الربط الإلكتروني، سيتم إرسال طلب استقدام من قبل وزارة العمل إلى وزارة القوى العاملة في مصر، وبناءً عليه سيتم تجهيز العمالة من خلال شركات إلحاق العمالة وبعد ذلك يتم اختبار تلك العمالة، ثم إعطاء الجرعة التدريبية الخاصة بكل عنصر يحتاج إلى تدريب».

تابع: «وفي النهاية يقع الاختيار على العمالة المقرر سفرها ويتم إرسال بيان بهم إلى وزارة العمل الليبية لإعداد العقود ثم إرسالها من خلال منظومة الربط الإلكتروني إلى وزارة القوى العاملة من أجل التوقيع عليها ومن ثم استخراج التأشيرة وإنجاز الإجراءات اللازمة للسفر».

وأكد على العمالة المصرية أنه ليس هناك سفر للعمل قانوني وشرعي ورسمي سوى من خلال وزارة القوى العاملة، وذلك لحماية العمالة والحفاظ على كافة حقوقهم وأيضًا لتكون الوزارة على علم بكل العمالة الموجودة خارج الأراضي المصرية لمتابعتهم، حيث تم تقديم طلب لوزارة الخارجية لإعادة فتح مكاتب التمثيل العمالي في طرابلس وبني غازي للتعامل مع العمالة المصرية المتواجدة في ليبيا لتحقيق كافة الحقوق المنصوص عليها في الاتفاق بين الوزارتين.

وأشار إلى أنه سيتم متابعة العمالة المصري في ليبيا من قبل الوزارة من خلال التنسيق الكامل مع وزارة العمل الليبية والمكاتب العمالية في ليبيا، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في حالة عدم حصوله على أحد حقوقه.