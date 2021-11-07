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في ثاني أيام «شرم الشيخ للمسرح».. 3 عروض و3 ندوات واحتفاء بالمسرح التونسي

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في ثاني أيام «شرم الشيخ للمسرح».. 3 عروض و3 ندوات واحتفاء بالمسرح التونسي في ثاني أيام «شرم الشيخ للمسرح».. 3 عروض و3 ندوات واحتفاء بالمسرح التونسي

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يقام في ثانى أيام مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابي في دورته السادسة برئاسة المخرج مازن الغرباوى، مجموعة من الفعاليات المتنوعة، ففى تمام الساعة الحادية عشر صباحا ندوة للاحتفاء بالنصوص الفائزة بجائزة بجائزة لينين الرملى التأليف المسرحى، ويدير الندوة دكتور مصطفي سليم بحضور كلا من المخرجة والكاتبة فاطمة المعدول ارملة الكاتب لينين الرملى والكاتب عماد الشنفرى من سلطة عمان عضو لجنة تحكيم.

وفى تمام الساعة الثانية عشر يقام ندوة للاحتفاء بالمسرح التونسي ورموزه ويديرها الدكتور مصطفي سليم، وذلك بحضور سعادة السفير محمد بن يوسف وسيرين قنون ابن المخرج الراحل عز الدين قنون والفنان القدير منير العراقي من الجمهورية التونسية والفنانة القديرة نصاف بن حفصية من الجمهورية التونسية، ويقام في تمام الساعة الثانية والنصف المؤتمر الصحفي الخاص بالمهندس محمد سيف الافخم رئيس الهيئة الدولية للمسرح ويدير المؤتمر الكاتب الصحفي جمال عبدالناصر، أما في تمام الساعة الثالثة والنصف سيقام حفل توقيع كتاب «الظاهرتية من الفلسفة إلى المسرح» للدكتور سامح مهران، ويدير حفل التوقيع الدكتور مصطفي سليم.

ويقدم اليوم ثلاثة عروض اولها في تمام الساعة الخامسة والنصف وهو عرض «ربع وقت» من تونس إخراج سيرين قنون والعرض يقدم ضمن مسابقة العروض الكبرى، بينما يقدم في تمام الساعة السابعة عرض «البجعات» إخراج حسان السلامى ضمن مسابقة محور مسرح الشارع، وفى تمام الساعة الثامنة يقدم عرض «لا تنتقم منا» إخراج ميرال نستور وسيلفيا رليانو من رومانيا وذلك ضمن مسابقة عروض المونودراما، كما تقام ثلاثة ورش مسرحية الأولى بعنوان «الجسد المقدس» يقدمها الدكتور فريد النقراشى، ورشة الكتابة المسرحية بعنوان «فنون صناعة الكوميديا في كتابة فن المسرح» للكاتب المسرحى والسيناريست نادر صلاح الدين، ورشة المسرح الغنائي والفنون الأدائية لليونانى بافلوس كافورس.

المصرى اليوم

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