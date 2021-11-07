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البرلمان العربي يدين محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي

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البرلمان العربي يدين محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي البرلمان العربي يدين محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي

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أدان البرلمان العربي اليوم، محاولة الاغتيال الفاشلة التي استهدفت رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، بعد تعرض منزله لهجوم بمسيرة، مشددا على رفضه هذه الاعتداءات الإرهابية الاثمة. وشدد البرلمان العربي في بيان له على تضامنه الكامل مع جمهورية العراق والشعب العراقي واتخاذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على أمنه واستقراره ووحدة أراضيه. واكد البرلمان العربي أن أمن العراق جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، مطالبا بفتح تحقيق فوري لكشف هذه العملية الإجرامية الفاشلة التي تهدف لضرب مؤسسات الدولة.

وقال مسؤولون أمنيون في العراق إن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قد نجا من محاولة اغتيال.

وجاء ذلك في أعقاب تقارير تحدثت عن ضربة صاروخية من طائرة مسيرة على منزله في المنطقة الخضراء ذات التحصينات الكبيرة في العاصمة العراقية بغداد في الساعات الأولى من فجر الأحد.

وقال الكاظمي، في بُث ضمن تغريدة على تويتر، إنه بخير داعيا إلى التهدئة وضبط النفس من الجميع.

وحملت إيران جهات أجنبية المسؤولية عن الهجوم، الذي اعتبرته الولايات المتحدة عملا إرهابيا.

المصرى اليوم

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