ضبط عاطل بتهمة النصب على المواطنين بالغربية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإرتكاب وقائع نصب وإحتيال على المواطنين عبر مواقع التواصل الإجتماعى والتسوق الإلكترونى بالغربية.

ورصدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات قيام أحد الأشخاص بممارسة نشاطاً إجرامياً في النصب والإحتيال على المواطنين من خلال نشر إعلانات على أحد مواقع التسوق الإلكترونى وعدد من الحسابات على موقعى التواصل الإجتماعى «فيس بوك – واتس آب»، وإيهام ضحاياه بقدرته على توفير أجهزة هواتف محمولة ومستلزمات كهربائية طبية بأسعار مخفضة، مما دفع العديد من الأشخاص بالتواصل معه وتحويل مبالغ مالية متفاوته عبر خدمات الدفع الإلكترونى.

كما تبين قيام المتهم بإرتكاب 10 وقائع نصب وشروع في نصب بنطاق مديريات أمن القاهرة والجيزة والإسكندرية وبنى سويف وقنا ومحرر بها بلاغات.

توصلت جهود التحريات إلى تحديد هوية المتهم وتبين أنه حاصل على دبلوم له معلومات جنائية، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبطه، وعثر بحوزته على 2 هاتف محمول بفحصهما تبين إحتوائهما على آثار ودلائل على إرتكابه الوقائع.

كما تبين قيامه بإنشاء وإدارة 6 حسابات على موقعى «فيس بوك وواتس آب»، وحسابين آخرين على أحد مواقع التسوق الإلكترونى يزاول من خلالهم نشاطه الإجرامى، ووجود العديد من الرسائل المتبادلة بينه وبين ضحاياه، و3 شرائح هاتف محمول مسجلة ببيانات مغايرة المستخدمة في إرتكاب الوقائع.

وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامى، بقصد النصب والإحتيال على المواطنين والتحصل على مبالغ مالية منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.