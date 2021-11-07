تجديد حبس فتاة 15 يوما اختطفت طفلة لاستخدامها في التسول بالقليوبية

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قرر قاضى المعارضات بمحكمة بنها تجديد حبس فتاه 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة خطف طفلة عمرها 5 سنوات بعد مغافلة اسرتها بقرية ميت عاصم دائرة مركز بنها للتسول بها في القاهرة.

كان مأمور مركز شرطة بنها تلقى بلاغا من ربة منزل وزوجها يفيد باختفاء نجلتهما من قرية ميت عاصم وبإخطار اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية تم تشكل فريق بحث توصل أن وراء ارتكاب الواقعة واختفاء المجني عليها فتاة متسولة عمرها 19 عاما، كانت تتسول في القرية، فجلست بجوار منزل المبلغان فأرادا أن يعطفا على المتهمة، فقاما بإدخالها منزلهما وتقديم الطعام والشراب لها، وفي الليل غافلتهما واستدرجت ابنتيهما والبالغة من العمر 5 سنوات، وتوجهت بها إلى منطقة الحسين في القاهرة للتسول بها.

وتوصلت أجهزة أمن القليوبية إلى أوصاف المتهمة وعثر عليها في منطقة الحسين وبصحبتها الطفلة المجني عليها أثناء قيامهما بالتسول على المحال والمنازل، وضبطت المتهمة واعترفت بارتكابها الواقعة، وتم إعادة الطفلة لأسرتها وتحرر محضر بالواقعة.