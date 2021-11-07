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ضبط مطبعة بدون ترخيص بالغربية

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ضبط مطبعة بدون ترخيص بالغربية ضبط مطبعة بدون ترخيص بالغربية

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تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط مطبعة بدون ترخيص وبداخلها عبوات أدوية ومستحضرات تجميل منسوبة للعديد من الشركات بالغربية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام صاحب مطبعة بدون ترخيص بطنطا بالغربية بإدارة المطبعة بدون ترخيص، واتخاذها وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى في تزوير واصطناع عبوات الأدوية ومستحضرات التجميل المنسوبة للعديد من الشركات وترويجها على راغبى التعامل فيها ممن يقومون بتصنيع منتجات تلك الشركات المغشوشة أو راغبى تزوير تاريخ الصلاحية على علب الأدوية لترويج البضائع منتهية الصلاحية مقابل حصوله على مبالغ مالية نظير ذلك.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبطه، وبتفتيش المطبعة عثر على مجموعة كبيرة من المطبوعات المعدة لتصنيع عبوات العديد من الأدوية ومستحضرات التجميل.

وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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