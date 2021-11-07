طلاب جامعة المنيا في زيارة ميدانية لـ«بانوراما حرب أكتوبر»

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قام وفد طلابي من جامعة المنيا، برعاية من الدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، وإشراف عام الدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بزيارة ميدانية لبانوراما حرب أكتوبر 1973 بالقاهرة، وتفقد العرض المتحفي للبانوراما الذي يحكي ويوثق قصة صمود وانتصارات الشعب المصري في معركة من أهم معارك الجيش المصري.

تأتي هذه الزيارة ضمن النشاطات الطلابية التي تنظمها الإدارة العامة لرعاية الطلاب، إدارة الاتحادات الطلابية والاسر، خلال فعاليات مهرجان الأنشطة الطلابية تحت شعار«وعيك..أمنك»، تخليدًا للذكرى الـ48 لأنتصارات أكتوبر المجيدة وإعلاءً لقيم الولاء والإنتماء لدي طلاب الجامعة .

كان في استقبال وفد جامعة المنيا اللواء طيار أركان حرب أحمد كمال المنصور أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة، واللواء عبدالله شاهين مدير بانوراما أكتوبر، حيث تم إهدائهم تورتة النصر التي تم إعدادها وتصميمها بكلية السياحة والفنادق.

قال الدكتور «مصطفى عبدالنبي» أن الجامعة تضع في أولاوياتها تنمية وعي شبابها بأحداث الماضي وتاريخ مصرالحافل بالإنجازات، وذلك من خلال تنظيم الندوات التثقيفية والمسابقات والعديد من الفعاليات الرياضية والزيارات الميدانية، للتعريف بأنجازات مصر في حرب أكتوبر73.

وأكد الدكتور «فرحات» أن برنامج الزيارة شمل تفقد لمعالم الأعمال المتحفية بالمبني الرئيسي للبانوراما، والقاعة الدائرية، وساحة العرض المكشوفة، والبهو الداخلي وقاعات الصمود والتحدي، والعبور، وقاعة المحاكي، وقاعة جيش وشعب، ومبني تحيا مصر.

أشرف على تنظيم الزيارة، وليد عبدالقوي مدير عام رعاية الطلاب، ومحسن سيد مدير إدارة الاتحادات الطلابية والأسر، والأخصائيين بالإدارة والكليات