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جامعة الفيوم: تلقي لقاح كورونا شرط دخول منتسبي الجامعة للحرم

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جامعة الفيوم: تلقي لقاح كورونا شرط دخول منتسبي الجامعة للحرم جامعة الفيوم: تلقي لقاح كورونا شرط دخول منتسبي الجامعة للحرم

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شدد الأستاذ الدكتور محمد سعيد أبوالغار، القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم ونائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، على ضرورة تلقي كافة منتسبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين والطلاب للقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وأعلن أن اللقاح يعد شرطا أساسيا للدخول من البوابات الجامعية، مؤكدا أنه سيتم المنع الكامل من دخول أي منتسب للجامعة لم يتلقى اللقاح في موعد أقصاه ١٥ نوفمبر ٢٠٢١.

وأضاف أ.د محمد سعيد أبوالغار أن لقاح المستجد يتم توفيره في المستشفى الجامعي التخصصي لكافة منتسبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين والطلاب وذلك من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساء يوميا.

المصرى اليوم

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