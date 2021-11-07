«قومي المرأة» ينظم ندوة بالمنيا بعنوان «الحفاظ على الأمن القومي ومكافحة الفساد»

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أقام فرع المجلس القومي للمرأة في المنيا، ندوة بعنوان «دور المرأة في مكافحة الفساد والحفاظ على الأمن القومي»، والتي ينظمه المجلس القومي للمرأة على مستوي المحافظات.

ندوة فرع المرأة بالمنيا

أقيمت الندوة بقاعة فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا، برعاية الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتورة منال ابو سمرة، مقرر الفرع، وأعضاء المجلس وقيادات العمل الديني، والمجتمعي.

ندوة فرع المرأة بالمنيا

ندوة فرع المرأة بالمنيا

قال خيري فؤاد محمد، عضو فرع المجلس بالمنيا، ناقشت الندوة دور المرأة في مكافحة الفساد، وأثرة على الأمن القومي، بحضور متخصصين. مؤكدا على دور المرأة في الوقت الحالي. وقال ان الفرع يقيم عدد من الندوات والجولات لطرق الابواب للتعرف على حقوق وواجب المرأة في الوقت الحالي، لكون المرأة مدرسة، اذا اعددتها اعدت شعب طيب الاعراقي،