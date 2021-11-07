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تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإنشاء شبكة لتوزيع خدمات الإنترنت مقابل مبالغ مالية بدون ترخيص بالجيزة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بقطاع الأمن الإقتصادى قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة أوسيم بمحافظة الجيزة بإنشاء وإدارة منظومة إتصالات لتقديم خدمات الإنترنت والإعلان عنها للمواطنين مقابل مبالغ مالية منهم نظير ذلك دون الحصول على ترخيص من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة والجهات المعنية تم استهدافه وأمكن ضبطه وبتفتيش محل إقامته عُثر على كمية من الأجهزة والمعدات التي يتم إستخدامها في ممارسة نشاطه غير المشروع.

وبمواجهة المتهم أقر بقيامه بإنشاء تلك الشبكة وتوزيع خدمة الإنترنت على المواطنين مقابل مبلغ مالي يتم تحصيله منهم .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.