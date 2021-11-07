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إصابة 6 أفراد في انقلاب سياره ببلطيم

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إصابة 6 أفراد في انقلاب سياره ببلطيم إصابة 6 أفراد في انقلاب سياره ببلطيم

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أصيب 6 أشخاص بإصابات متفرقة في حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق كفر الشيخ كوبري 83 اتجاه بلطيم، وتم نقل المصابين بسيارات الاسعاف لمستشفى كفر الشيخ العام، لتلقى العلاج اللازم.

تلقت غرفة مديرية الصحة بكفر الشيخ إشارة بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق كفر الشيخ كوبرى 83 اتجاه بلطيم، وتبين إصابة 6 أشخاص بإصابات متفرقة، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين لمستشفى كفر الشيخ العام.

وتبين من التقرير الطبي اصابة كلا من هنوات ممدوح ابراهيم، 38سنه، من الشيخ مبارك بلطيم، بكدمات بالجسم واليد اليمنى وسحجات واشتباه نزيف بالبطن والصدر واشتباه ما بعد الارتجاج، وضياء عبدالله أبوالغيط ،35سنه، من الشيخ مبارك بلطيم، بكدمات واشتباه ما بعد الارتجاج، ووفاء احمد شبل ،47سنه، بلطيم، باشتباه ما بعد الارتجاج وسحجات وكدمات، وسلطانه على سيد احمد ،55سنه، من بلطيم، باشتباه كسر بالساق اليسرى وجرح باليد اليسرى واشتباه ما بعد الارتجاج، ونسرين محمد عبده ،38سنه ،الشيخ مبارك ،بلطيم، باشتباه كسر باليد اليسرى وكدمات وسحجات بالجسم، وعقل محفوظ محمد بدير 48سنه، باشتباه خلع بالكتف الأيمن وكدمات متعددة بالجسم ،وجارى إجراء الإسعافات الأولية والفحوصات والأشعة اللازمة باستقبال.

المصرى اليوم

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