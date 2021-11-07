اليوم.. نظر تظلم إسراء عبدالفتاح على منعها من السفر

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تنظر محكمة جنايات القاهرة، بعد قليل، تظلم الناشطة إسراء عبدالفتاح، على منعها من السفر.

كانت محكمة الجنايات قد قررت تجديد حبس الناشطة إسراء عبدالفتاح 45 يوما على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في اتهامها بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبارا كاذبة بالقضية المعروفة إعلاميا بـ«الصفافير».

وكشفت تحقيقات النيابة عن اشتراك إسراء عبدالفتاح في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، إضافة إلى استخدامها حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف الإخلال بالنظام العام.

وأفادت التحقيقات بقيام إسراء عبدالفتاح بنشر أخبار كاذبة عن الأوضاع الاقتصادية والسياسية بالبلاد، لزعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.