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زيادة عدد شهادات المتعاملين مع المنظومة الجمركية في أكتوبر مع تطبيق نظام «ACI»

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زيادة عدد شهادات المتعاملين مع المنظومة الجمركية في أكتوبر مع تطبيق نظام «ACI» زيادة عدد شهادات المتعاملين مع المنظومة الجمركية في أكتوبر مع تطبيق نظام «ACI»

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كشفت الدكتورة منى ناصر ، مساعد وزير المالية للمتابعة وتطوير الجمارك، عن زيادة عدد الشهادات الجمركية لأكثر من ٦٧ ألف شهادة خلال أكتوبر ٢٠٢١ مع التطبيق الإلزامي لنظام التسجيل المسبق للشحنات«ACI » مقارنة بـ ٦٥ ألف شهادة جمركية في أكتوبر ٢٠٢٠.

اضافت ناصر فى بيان لوزارة المالية اليوم - الأحد - : حريصون على تقديم الدعم الفنى الفورى للتعامل مع التحديات والعقبات التي قد تواجه المتعاملين مع المنظومة الجمركية. أكدت حرص وزارة المالية، وشركة «MTS» على استمرار عقد اللقاءات التعريفية بمنظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالتعاون مع سفارات الدول الأجنبية، وقطاع النقل البحرى، والغرف الملاحية لشرح إجراءات المنظومة والرد على كل الاستفسارات المتعلقة بها.

لفتت إلى أن هناك تجاوبًا ملحوظًا من مجتمع الأعمال يعكس حرصًا متزايدًا لإنجاح المشروع القومى لتحديث وميكنة المنظومة الجمركية، على النحو الذى يحقق الأهداف المنشودة بتسهيل حركة التجارة وتقليص زمن الإفراج الجمركي.

أوضحت مساعد الوزير أنه تمت زيادة أعداد العاملين بمركز الاتصالات بمصلحة الجمارك، وتدريبهم وتأهيلهم لأداء دورهم بكفاءة عالية، فى الرد على كل الاستفسارات المتعلقة بالمنظومة الجديدة، مشيرة إلى أننا تلقينا أكثر من ١١ ألف استفسار حتى الآن، وتم الرد الفورى عليها عبر الواتس آب برقم: «٠١٢٢٢٢٠٠٨٩٩»، والبريدالإلكترونى: «ACI.Support@Customs.gov.eg» .

المصرى اليوم

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