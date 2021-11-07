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وزير البترول: إطلاق الحوار الاستراتيجي في مجال الطاقة بين والولايات المتحدة

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وزير البترول: إطلاق الحوار الاستراتيجي في مجال الطاقة بين مصر والولايات المتحدة وزير البترول: إطلاق الحوار الاستراتيجي في مجال الطاقة بين والولايات المتحدة

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عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات ثنائية مع السيدة جينفر جرانهولم وزيرة الطاقة الامريكية على هامش مشاركته في فعاليات القمة العالمية للمناخ في جلاسكو باسكتلندا Cop26.

تناولت المباحثات اوجه التعاون الحالية بين والولايات المتحدة في مجال الطاقة وعلاقات الشراكة الوثيقة بين البلدين في هذا المجال، إلى جانب استعراض تطورات التعاون في منتدي غاز شرق المتوسط الذي تشارك الولايات المتحدة في عضويته بصفة مراقب، فضلا عن بحث افاق التعاون خلال الفترة المقبلة بين مصر والولايات المتحدة من خلال مبادرة الحوار الاستراتيجي المشترك في مجال الطاقة وكذلك من خلال مبادرة Net Zero world التي اطلقتها الولايات المتحدة مؤخرا بمشاركة مصرية بما يسهم في معاونة الدول فنيا وتمويليا في مجال تحول الطاقة واستخدامات الوقود النظيف للحد من الانبعاثات.

وخلال اللقاء أكد المهندس طارق الملا على علاقات الشراكة المتميزة بين مصر والولايات المتحدة والتي تقوم على أسس قوية وعددا وافرا من الأهداف المشتركة، مشيرا إلى ان مسيرة التعاون بين البلدين في مجال الطاقة شهدت تطورا كبيرا خلال السنوات الاخيرة وتنسيق متبادل بوتيرة سريعة بما أسهم في احراز نجاحات عديدة في هذا الصدد.

واستعرض الملا ونظيرته الامريكية خلال اللقاء علاقات الشراكة الوثيقة بين الجانبين في منتدي غاز شرق المتوسط حيث أكد الملا أن المنتدي دعمته الولايات المتحدة بقوة منذ البداية وشاركت في عضويته بصفة مراقب.

وتناول اللقاء نتائج الاجتماعات الاخيرة للمنتدي، ووجه الملا الدعوة لوزيرة الطاقة الامريكية للحضور إلى القاهرة للمشاركة بالاجتماع الوزاري المقبل المقرر عقده قريبا لافتا إلى ان هناك انشطة مكثفة حاليا من خلال اللجنة الاستشارية لصناعة الغاز بالمنتدى بمشاركة وزارة الطاقة الامريكية وكبريات الشركات الامريكية على مستوي العالم مثل اكسون موبيل وبكتل.

وتم خلال اللقاء كذلك استعراض مشروعات التعاون الاقليمي لنقل وتصدير الغاز الطبيعي سواء من خلال مشروعات دول منتدى غاز شرق المتوسط لنقل الغاز إلى أوروبا والإجراءات التي تم اتخاذها لتصدير الغاز المصري إلى لبنان الشقيقة عبر الأردن وسوريا.

كما استعرض المهندس طارق الملا مع نظيرته الامريكية خطوات مصر لدعم استخدام الوقود النظيف من خلال العمل على عدد من المحاور ومنها التوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود انتقالي صديق للبيئة والجهود لاعداد استراتيجية وطنية للهيدروجين كوقود نظيف، وفى هذا الإطار اشاد الملا بالمبادرة العالمية التي اطلقتها الولايات المتحدة مؤخرا بمشاركة مصر مؤكدا أهميتها في توفير سبل التمويل والتكنولوجيا اللازمة لتحقيق اهدافها في معاونة الدول فنيا وتمويليا على سرعة انجاز مشروعات التحول لاستخدام الوقود والطاقات الانظف للحد من الانبعاثات، معربا عن تطلع مصر للتعاون بشكل اكبر مع الولايات المتحدة في مجال الطاقة والوقود النظيف خلال الفترة المقبلة.

وبحث الملا ونظيرته الامريكية مجالات العمل المشترك التي تم تحديدها خلال الحوار الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة في قطاع الطاقة الذي تم اطلاقه قبل عامين وتشمل استغلال الغاز وتحسين واسترجاع خام البترول وادارة المخزونات وبناء القدرات البشرية وغيرها، حيث أكد الملا أن مذكرة التفاهم بين مصر والولايات المتحدة التي تم توقيعها بالقاهرة في عام ٢٠١٩ كانت خطوة هامة في تأسيس شراكة استراتيجية مصرية أمريكية في مجالات الطاقة وإطلاق الحوار الاستراتيجي بين البلدين.

المصرى اليوم

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