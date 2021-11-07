البورصة المصرية: تعديل 3 مواد أساسية من نظام «فوري»

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قررت الجمعية العامة غير العادية لشركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، الموافقة على تعديل المواد 3 و4 و21 من النظام الأساسي للشركة بحسب بيان الشركة للبورصة المصرية الاحد.

وقد حققت فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية أرباحاً بلغت 137.15 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو الماضي، مقابل أرباح بلغت 85.9 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2020.

وبلغت أرباح مساهمي الشركة الأم النصفية نحو 113.3 مليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل 70.46 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

فيما سجلت حقوق أصحاب الحصص غير المسيطرة خلال الستة أشهر أرباحاً بقيمة 23.84 مليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل أرباح بلغت 15.51 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2020.

وارتفعت إيرادات الشركة إلى 742.56 مليون جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل إيرادات قدرها 549.26 مليون جنيه في النصف المقارن من 2020.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، بلغت أرباح الشركة 90.52 مليون جنيه في النصف الأول من العام الجاري، مقابل 73.21 مليون جنيه في النصف المقارن من العام الماضي.