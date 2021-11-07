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«التعاون الإسلامي» تدين بشدة محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي

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«التعاون الإسلامي» تدين بشدة محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي «التعاون الإسلامي» تدين بشدة محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي

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قالت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، إنها تابعت ببالغ الانشغال تطورات الوضع في جمهورية العراق وتدين بأشد العبارات محاولة الاغتيال الدنيئة التي تعرض لها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

وأكد الأمين العام للمنظمة، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين أن هذا الهجوم عمل إرهابي يستهدف وحدة العراق وأمنه واستقراره.

وشدد الأمين العام على ضرورة الحفاظ على أمن جمهورية العراق وسلامتها واستقرارها ووحدة أراضيها، داعيا كافة الفاعلين السياسيين في العراق إلى التهدئة واعتماد الحوار لتجاوز الصعاب التي تمر بها بلادهم.

المصرى اليوم

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