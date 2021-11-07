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أحمد عادل يكشف سبب هزيمة : لاعبيه تختفي في المباريات الكبيرة

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أحمد عادل يكشف سبب هزيمة الزمالك: لاعبيه تختفي في المباريات الكبيرة أحمد عادل يكشف سبب هزيمة : لاعبيه تختفي في المباريات الكبيرة

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قال أحمد عادل، لاعب الأهلي السابق، إن الفارس الأحمر حقق فوزا مستحقا على ، بالقمة 123 التي أقيمت مساء الجمعة.

وأضاف أحمد عادل، في تصريحات تلفزيونية:«وجود محمد مجدي أفشة على الأطراف يقلل من فرص ظهوره بكامل امكانياته عكس اللعب في مركز صانع اللعب، وليس منطقيا أن يستلم الكرة دون أي ضغط من جانب لاعبي الزمالك».

وأكمل:«على معلول وأكرم توفيق مفاتيح لعب مهمة للاهلي ورجحت كفة الفريق أمام الزمالك، وأليو ديانج وعمرو السولية ساهما بشكل كبير فحسم اللقاء للأهلي وهناك لاعبين بالزمالك يختفون في المباريات الكبيرة».

وواصل:«موسيماني يحرص دائما على حماية لاعبيه من الإنذارات والإصابات، ولايهتم بالنتائج الكبيرة، بعكس مانويل جوزيه، لو كان مدربا للأهلي بالأمس لحقق الفريق فوزا تاريخيا لم يتحقق من قبل».

المصرى اليوم

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