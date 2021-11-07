أخبار عاجلة

«زي النهارده» إقالة محمد نجيب أول رئيس جمهورية لمصر 14 نوفمبر 1954 -
الزمالك عن تجديد عقد طارق حامد: «لما يبقى في فلوس» -
نجل أحمد شوبير : شيكابالا اللاعب الوحيد اللي دعمني -
«طلب رحيل هذا اللاعب» .. سيف زاهر يكشف تفاصيل جلسة موسيماني مع الخطيب -
أشرف قاسم: المنتخب تأثر بغياب طارق حامد .. وتغييرات كيروش «غريبة» -
عاجل | تصحيح آلي للحد من تداول الأوراق في الامتحانات -
«بنت من شبرا ».. «رانيا» تحصد «ذهبية» بطولة البحر المتوسط فى المصارعة -
كشفت عن «تصفية حسابات» من بعض المنتجين فى أعمالها .. «بشرى»: المخرجون لم يكتشفوا موهبتى حتى الآن ولم يقدمونى بالشكل اللائق -
مصطفى شوبير: بكيت بسبب الانتقادات -
حصل على ٦ ميداليات فى ألعاب القوى .. «عادل» يهزم «صدمة» بتر ساقيه فى حادث سير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

أشرق قاسم ينتقد اللجنة المؤقتة بالزمالك بسبب بن شرقي

Print
أشرق قاسم ينتقد اللجنة المؤقتة بالزمالك بسبب بن شرقي أشرق قاسم ينتقد اللجنة المؤقتة بالزمالك بسبب بن شرقي

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

انتقد اشرف قاسم، نجم نادي السابق، اللجنة المكلفة بإدارة النادي الأبيض برئاسة حسين لبيب، بسبب فشلها في التعامل مع ملف تجديد التعاقد مع المغربي أشرف بن شرقي، جناح الفريق الأول لكرة القدم، والذي ينتهي تعاقده في نهاية الموسم الجاري.

وقال أشرف قاسم في تصريحات تليفزيونية:«نادي الزمالك لم يستطع التعامل مع ملف أشرف بن شرقي، حيث كان ملف تجديد عقد اللاعب مباح في جميع وسائل الإعلام، والكل يعلم مشكلة الشرط الجزائي الذي يرغب اللاعب في وضعه في عقده الجديد».

وأضاف :«موقف بن شرقي، وهو نفس موقف التونسي على معلول، مع الأهلي، حيث من الممكن أن يكون لدى اللاعب التونسي نفس المشاكل، ولكنها ليست معروفة لوسائل الإعلام»، مضيفًا:«إدارة القلعة الحمراء، نجحت في التعامل مع الملف بإحترافية».

وتابع :«أشرف بن شرقي، بعيد تماما عن مستواه الفني، وهذا بسبب انشغاله بمسألة تجديد عقده»، مضيفًا :«ليه إدارة الزمالك لم تتعلم من درس فرجاني ساسي؟! يجب أن يعقدوا جلسة مع اللاعب ويبلغوه بإمكانيات النادي المالية، واغلاق الملف بشكل نهائي».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الزمالك عن تجديد عقد طارق حامد: «لما يبقى في فلوس»

الزمالك عن تجديد عقد طارق حامد: «لما يبقى في فلوس»

محمد صبري: لم يتحدث معي أي مسؤول من الزمالك لمعاونة كارتيرون

محمد صبري: لم يتحدث معي أي مسؤول من الزمالك لمعاونة كارتيرون

مرتضى منصور يكشف موعد عودته لنادي الزمالك بحكم القضاء (صورة)

مرتضى منصور يكشف موعد عودته لنادي الزمالك بحكم القضاء (صورة)

ميدو: أنا في رأيي 5-3 زي 6- 4 .. والزمالك يحتاج إلى مدرب عام «جامد» (فيديو)

ميدو: أنا في رأيي 5-3 زي 6- 4 .. والزمالك يحتاج إلى مدرب عام «جامد» (فيديو)