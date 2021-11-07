أشرق قاسم ينتقد اللجنة المؤقتة بالزمالك بسبب بن شرقي

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انتقد اشرف قاسم، نجم نادي الزمالك السابق، اللجنة المكلفة بإدارة النادي الأبيض برئاسة حسين لبيب، بسبب فشلها في التعامل مع ملف تجديد التعاقد مع المغربي أشرف بن شرقي، جناح الفريق الأول لكرة القدم، والذي ينتهي تعاقده في نهاية الموسم الجاري.

وقال أشرف قاسم في تصريحات تليفزيونية:«نادي الزمالك لم يستطع التعامل مع ملف أشرف بن شرقي، حيث كان ملف تجديد عقد اللاعب مباح في جميع وسائل الإعلام، والكل يعلم مشكلة الشرط الجزائي الذي يرغب اللاعب في وضعه في عقده الجديد».

وأضاف :«موقف بن شرقي، وهو نفس موقف التونسي على معلول، مع الأهلي، حيث من الممكن أن يكون لدى اللاعب التونسي نفس المشاكل، ولكنها ليست معروفة لوسائل الإعلام»، مضيفًا:«إدارة القلعة الحمراء، نجحت في التعامل مع الملف بإحترافية».

وتابع :«أشرف بن شرقي، بعيد تماما عن مستواه الفني، وهذا بسبب انشغاله بمسألة تجديد عقده»، مضيفًا :«ليه إدارة الزمالك لم تتعلم من درس فرجاني ساسي؟! يجب أن يعقدوا جلسة مع اللاعب ويبلغوه بإمكانيات النادي المالية، واغلاق الملف بشكل نهائي».