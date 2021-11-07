عملية منظار دقيقة لاستبدال الصمام الميترالي لأربعينية بمستشفى سليمان الحبيب بالخُبر

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كانت تعاني ضيقاً حاداً في التنفس وآلاماً بالصدر ثم نوبات من الخفقان القلبي

بفضل الله، تمكّن فريق طبي في مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخُبر، من إجراء عملية معقدة ودقيقة لتغيير الصمام الميترالي القلبي لمريضة "أربعينية" عبر تقنية المنظار.

وأوضح الدكتور فهد مخدوم؛ استشاري أمراض القلب والقسطرة التداخلية، رئيس الفريق الطبي المعالج، أن المريضة وصلت إلى وحدة الطوارئ القلبية بالمستشفى، بعد أن شعرت بضيقٍ حادٍ في التنفس وآلام بالصدر، ثم نوبات من الخفقان القلبي، وعلى الفور تم إخضاعها للكشف الطبي الدقيق بالأشعة المقطعية وفحص (Ultrasound) على منطقة الصدر، والتي كشفت عن وجود تضيق حاد في الصمام الميترالي وارتجاف أذيني، حيث وصلت مساحة التضيق إلى "0.7" سم مربع، وبيّنت النتائج أيضاً عن وجود تضخم في الاذين الأيسر.

وأضاف مخدوم؛ أن الفريق الطبي قام بدراسة الملف الطبي جيداً ووضع خطة علاجية، بدأت بإعطاء المريضة أدوية تحفظية لضبط المؤشرات الحيوية، ومن ثم إخضاعها لعملية استبدال الصمام الميترالي بتقنية المنظار من غير الحاجة إلى فتح الصدر كاملاً، حيث قام الفريق الطبي بعمل فتحتين صغيرتين بقطر (1 سم - 5 سم) في الجانب الأيمن من الصدر، وخلال العملية تأكّد التشخيص السابق بعد رؤية الصمام الميترالي في حالة تكلس تام، الأمر الذي تسبّب في خلل وظائفه وشعور المريضة بالأعراض السابقة، حيث تمّ استئصال ذلك الصمام بحرص شديد ومن ثم تركيب صمام جديد متطور.

وقال الدكتور مخدوم، إن جهود الفريق الطبي -بفضل الله- تكللت بالنجاح، وبعد 24 ساعة تمّ استقرار حالة المريضة وانتهت لديها الآلام والخفقان القلبي، وفي خلال 5 أيام من المتابعة غادرت المستشفى وهي بصحة جيدة.