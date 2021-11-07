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249.5 مليون إصابة بكورونا حول العالم.. وإعطاء 7.22 مليار جرعة لقاح

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249.5 مليون إصابة بكورونا حول العالم.. وإعطاء 7.22 مليار جرعة لقاح 249.5 مليون إصابة بكورونا حول العالم.. وإعطاء 7.22 مليار جرعة لقاح
جونز هوبكنز: ارتفع إجمالي الوفيات إلى خمسة ملايين و44 ألف حالة

249.5 مليون إصابة بكورونا حول العالم.. وإعطاء 7.22 مليار جرعة لقاح

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 249.5 مليون إصابة حتى صباح اليوم الأحد، بينما تجاوز عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها 7.22 مليار جرعة.

وأظهر أحدث البيانات المتوافرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 249 مليوناً و538 ألفاً.

وارتفع إجمالي الوفيات إلى خمسة ملايين و44 ألف حالة، وأوضحت البيانات المجمعة أن إجمالي عدد اللقاحات المضادة لكورونا التي جرى إعطاؤها في أنحاء العالم تجاوز سبعة مليارات و226 مليون جرعة.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عدداً من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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