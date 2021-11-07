محمد يوسف: موسيماني ضحك على كارتيرون في القمة

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أكد محمد يوسف، المدير الفني السابق للنادي الأهلي، أن الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، كان من الممكن أن يفوز بنتيجة أكبر في مباراة القمة أمام الزمالك.

وقال محمد يوسف، في تصريحات تليفزيونية:«الأهلي فرط في تحقيق الفوز في نتيجة كبيرة أمام الزمالك»، مشيرًا إلى أن اللاعبين دخلوا المباراة من أجل تحقيق الثلاث نقاط فقط.

وأضاف :«موسيماني، المدير الفني للأهلي، ضحك على الفرنسي باتريس كارتيرون، مدرب الزمالك، وكان أذكى منه، واستطاع أن يدير المباراة بشكل جيد»، مضيفًا أن تغييرات المدرب الجنوب افريقي حرمت الفريق من تحقيق نتيجة تاريخية.

وتابع: «كان يجب استمرار محمد مجدي أفشة ومحمد شريف في المباراة، ولا أرى أي مبرر لخروجهم مبكرا من المباراة».

وأشار :«أفضل لاعب في المباراة، كان هو المالي أليو ديانج، لاعب خط وسط الأهلي، ولا يوجد لاعب مميز في الزمالك، باستثناء مصفى فتحي، الذي قدم أداء جيد بعد نزوله».