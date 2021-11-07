مواعيد مباريات اليوم 7-11-2021 والقنوات الناقلة لمواجهات ليفربول وميلان وأتليتكو مدريد

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تنطلق اليوم الأحد 7-11-2021 عدة مباريات ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي والدوري الإسباني والدوري الإيطالي الممتاز.

إذ يحل ليفربول المحترف في صفوفه المصري الدولي محمد صلاح ضيفًا ثقيلاً على وست هام يونايتد، كما يواجه ارسنال وواتفورد في الدوري الإنجليزي، ويواجه ميلان إنتر ميلان في الجولة الـ12 من الدوري الإيطالي الممتاز.

وتستعرض المصري اليوم مواعيد أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة

أرسنال ضد وواتفورد.. الساعة 4 عصرًا، ويذاع عبر قناة beIN Sports 2 HD Premium

إيفرتون ضد توتنهام هوتسبير .. الساعة 4 عصرًا، ويذاع عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium

ليدز يونايتد ضد ليستر سيتي .. الساعة 4 عصرًا، ويذاع عبر قناة beIN Sports 3 HD Premium

وست هام يونايتد ضد ليفربول .. الساعة 6 ونصف مساءً، ويذاع عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium

فياريال ضد خيتافي.. الساعة 3 عصرًا.. ويذاع عبر قناة beIN Sports HD 1

فالنسيا ضد أتليتكو مدريد.. الساعة 5 وربع مساءً، ويذاع عبر قناة beIN Sports HD 1

ميلان ضد إنتر ميلان.. الساعة 9:45 مساءً، ويذاع عبر قناة Lega Serie A YouTube