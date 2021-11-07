أخبار عاجلة

«بنت من شبرا ».. «رانيا» تحصد «ذهبية» بطولة البحر المتوسط فى المصارعة -
كشفت عن «تصفية حسابات» من بعض المنتجين فى أعمالها .. «بشرى»: المخرجون لم يكتشفوا موهبتى حتى الآن ولم يقدمونى بالشكل اللائق -
مصطفى شوبير: بكيت بسبب الانتقادات -
حصل على ٦ ميداليات فى ألعاب القوى .. «عادل» يهزم «صدمة» بتر ساقيه فى حادث سير -
محمد صبري: لم يتحدث معي أي مسؤول من الزمالك لمعاونة كارتيرون -
مرتضى منصور يكشف موعد عودته لنادي الزمالك بحكم القضاء (صورة) -
شادي شامل: بعد انتهاء مسلسل «العندليب» قررت السفر للخارج ودارسة المزيكا -
ميدو: أنا في رأيي 5-3 زي 6- 4 .. والزمالك يحتاج إلى مدرب عام «جامد» (فيديو) -
مصطفى شوبير: خسرنا الدوري في ظروف استثنائية .. ودكة الأهلي ثقيلة -
إعلامي: صراع بين المقاولون والإسماعيلي لضم نجم الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. الوطن السعودية

إتلاف 3 أطنان من الأغذية الفاسدة و30 طنا من الأخشاب بمكة

Print
إتلاف 3 أطنان من الأغذية الفاسدة و30 طنا من الأخشاب بمكة إتلاف 3 أطنان من الأغذية الفاسدة و30 طنا من الأخشاب بمكة
نفَّذت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في بلدية المسفلة الفرعية بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة وبمساندة الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة، حملة ميدانية على الباعة الجائلين في نطاقها الإشرافي، وذلك في إطار جهودها لمُكافحة البيع العشوائي والظواهر السلبية والتأكد من سلامة وصحة المواد الغذائية.

وأوضحت البلدية أن الفرق الميدانية قامت بتكثيف حملاتها على الباعة الجائلين المخالفين الموجودين بحي غراب العشوائي وحوش بكر وحي كدي القديم، حيث جرى خلال الجولة مُصادرة وإتلاف ما يقارب 30 طناً من الأخشاب التي تُباع بطرق عشوائية، ومصادرة وإتلاف 3 أطنانٍ من الأقمشة والملابس المستعملة، و3 أطنانٍ من المواد الغذائية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، تعرض من قبل الباعة الجائلين المخالفين بصورة عشوائية وفي بيئة مفتقرة للاشتراطات الصحية المعتمدة.

وأكَّدت أمانة العاصمة المقدسة، أن الجولات الرقابية مستمرة على المواقع المخالفة مع اتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحق المخالفين، وذلك من خلال فرقها الرقابيّة الميدانية التابعة للبلديات، للتحقق من سلامة المواد الغذائية والاستهلاكية المعروضة من الباعة الجائلين، داعيةً الجميع إلى ضرورة الإبلاغ في حال وجود مخالفات أو ملاحظات بلدية عبر رقم البلاغات الموحد 940 ، أو من خلال وسائل التواصل الرسمية ليتم اتخاذ الإجراءات النظامية حيال المخالفين.


الوطن السعودية

مواضيع متعلقة
عاجل | تصحيح آلي للحد من تداول الأوراق في الامتحانات

عاجل | تصحيح آلي للحد من تداول الأوراق في الامتحانات

4 آلاف عامل و500 معدة لتعقيم المسجد الحرام

4 آلاف عامل و500 معدة لتعقيم المسجد الحرام

سعة مقعدية كاملة للحافلات داخل المدن

سعة مقعدية كاملة للحافلات داخل المدن

بيت خبرة لتحليل بيانات الضمان الصحي وشراء الخدمات

بيت خبرة لتحليل بيانات الضمان الصحي وشراء الخدمات