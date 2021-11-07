إصابة جديدة تضرب جوهرة برشلونة .. بيان رسمي يكشف تفاصيلها

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أعلن نادي برشلونة الإسباني اليوم الأحد عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها جوهرة الفريق ونجمه المستقبلي أنسو فاتي خلال مباراة الفريق الكتالوني أمام نظيره سيلتا فيجو في الدوري الإسباني.

وخاض برشلونة مباراة قوية في بطولة الدوري الإسباني أمام نظيره سيلتا فيجو، مساء السبت وانتهت بالتعادل 3-3، وشهدت المباراة تعرض أنسو فاتي للإصابة وغادر الملعب على الفور.

وعقب خروج اللاعب وخلال المباراة قال نادي برشلونة عبر بيان على موقعه الرسمي أن أنسو فاتي تعرض للإصابة في أوتار الركبة بالفخذ الأيسر وفي انتظار مزيد من الاختبارات والفحوصات لمعرفة خطورة هذه الإصابة.

وأصدر نادي برشلونة خلال الساعات الماضية بيانأً جديداً كشف فيه عن آخر التطورات على صعيد إصابة أنسو فاتي، قال فيه: أظهرت الاختبارات والفحوصات الطبية التي خضع لها أنسو فاتي أنه يعاني من إصابة عضلية في العضلة ذات الرأسين بالفخذ الأيسر، وسيغيب اللاعب لفترة وموعد عودته يتوقف على سرعة تعافيه.

الجدير بالذكر أن أنسو فاتي عاد مؤخراً لمباريات برشلونة من جديد بعد إصابة قوية في غضروف الركبة غاب على إثرها لنحو 10 أشهر.