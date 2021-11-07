موعد مباراة ديربي الغضب بين ميلان والإنتر في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يترقب عشاق الكرة العالمية ومحبو الدوري الإيطالي والتاريخ العريق اليوم الأحد مواجهة من العيار الثقيل في واحدة من أشهر مباريات الديربي حول العالم إن لم تكن الأشهر، ديربي الغضب الذي يجمع بين ميلان ونظيره الإنتر.

وتأتي المباراة بين إنتر ميلان بقيادة مديره الفني سيموني إنزاجي وبين ميلان بقيادة مدربه المحنك ستيفانو بيولي ضمن منافسات الجولة الـ 12 من عمر الدوري الإيطالي الكالتشيو.

ويحتل فريق إنتر ميلان حامل لقب الدوري الإيطالي، المركز الثالث في جدول ترتيب الكالتشيو هذا الموسم بينما يتربع ميلان على القمة برفقة نظيره فريق نابولي برصيد 31 نقطة لكل فريق.

ونتعرف في السطور التالية على كل ما يخص هذه المباراة من حيث الموعد والملعب الذي يحتضنها والقنوات الناقلة لها.

تنطلق مباراة ميلان والإنتر في الدوري الإيطالي عند الساعة 9:45 بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة الموافق الساعة 10:45 بتوقيت مكة المكرمة وعند الساعة 11:45 بتوقيت العاصمة الإماراتية أبوظبي.

يحتضن ملعب «جوسيبي مياتزا» الشهير في مدينة ميلانو مباراة ديربي الغضب المرتقبة بين ميلان والإنتر في الدوري الإيطالي.

سيتم بث مباراة ميلان والإنتر في الدوري الإيطالي عبر قناة الدوري الإيطالي «ليجا سيريا أيه» على موقع يوتيوب.