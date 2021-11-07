أخبار عاجلة

«بنت من شبرا ».. «رانيا» تحصد «ذهبية» بطولة البحر المتوسط فى المصارعة -
كشفت عن «تصفية حسابات» من بعض المنتجين فى أعمالها .. «بشرى»: المخرجون لم يكتشفوا موهبتى حتى الآن ولم يقدمونى بالشكل اللائق -
مصطفى شوبير: بكيت بسبب الانتقادات -
حصل على ٦ ميداليات فى ألعاب القوى .. «عادل» يهزم «صدمة» بتر ساقيه فى حادث سير -
محمد صبري: لم يتحدث معي أي مسؤول من الزمالك لمعاونة كارتيرون -
مرتضى منصور يكشف موعد عودته لنادي الزمالك بحكم القضاء (صورة) -
شادي شامل: بعد انتهاء مسلسل «العندليب» قررت السفر للخارج ودارسة المزيكا -
ميدو: أنا في رأيي 5-3 زي 6- 4 .. والزمالك يحتاج إلى مدرب عام «جامد» (فيديو) -
مصطفى شوبير: خسرنا الدوري في ظروف استثنائية .. ودكة الأهلي ثقيلة -
إعلامي: صراع بين المقاولون والإسماعيلي لضم نجم الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

موعد مباراة ديربي الغضب بين ميلان والإنتر في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

Print
موعد مباراة ديربي الغضب بين ميلان والإنتر في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة موعد مباراة ديربي الغضب بين ميلان والإنتر في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يترقب عشاق الكرة العالمية ومحبو الدوري الإيطالي والتاريخ العريق اليوم الأحد مواجهة من العيار الثقيل في واحدة من أشهر مباريات الديربي حول العالم إن لم تكن الأشهر، ديربي الغضب الذي يجمع بين ميلان ونظيره الإنتر.

وتأتي المباراة بين إنتر ميلان بقيادة مديره الفني سيموني إنزاجي وبين ميلان بقيادة مدربه المحنك ستيفانو بيولي ضمن منافسات الجولة الـ 12 من عمر الدوري الإيطالي الكالتشيو.

ويحتل فريق إنتر ميلان حامل لقب الدوري الإيطالي، المركز الثالث في جدول ترتيب الكالتشيو هذا الموسم بينما يتربع ميلان على القمة برفقة نظيره فريق نابولي برصيد 31 نقطة لكل فريق.

ونتعرف في السطور التالية على كل ما يخص هذه المباراة من حيث الموعد والملعب الذي يحتضنها والقنوات الناقلة لها.

تنطلق مباراة ميلان والإنتر في الدوري الإيطالي عند الساعة 9:45 بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة الموافق الساعة 10:45 بتوقيت مكة المكرمة وعند الساعة 11:45 بتوقيت العاصمة الإماراتية أبوظبي.

يحتضن ملعب «جوسيبي مياتزا» الشهير في مدينة ميلانو مباراة ديربي الغضب المرتقبة بين ميلان والإنتر في الدوري الإيطالي.

سيتم بث مباراة ميلان والإنتر في الدوري الإيطالي عبر قناة الدوري الإيطالي «ليجا سيريا أيه» على موقع يوتيوب.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«بنت من شبرا ».. «رانيا» تحصد «ذهبية» بطولة البحر المتوسط فى المصارعة

«بنت من شبرا ».. «رانيا» تحصد «ذهبية» بطولة البحر المتوسط فى المصارعة

كشفت عن «تصفية حسابات» من بعض المنتجين فى أعمالها .. «بشرى»: المخرجون لم يكتشفوا موهبتى حتى الآن ولم يقدمونى بالشكل اللائق

كشفت عن «تصفية حسابات» من بعض المنتجين فى أعمالها .. «بشرى»: المخرجون لم يكتشفوا موهبتى حتى الآن ولم يقدمونى بالشكل اللائق

مصطفى شوبير: بكيت بسبب الانتقادات

مصطفى شوبير: بكيت بسبب الانتقادات

حصل على ٦ ميداليات فى ألعاب القوى .. «عادل» يهزم «صدمة» بتر ساقيه فى حادث سير

حصل على ٦ ميداليات فى ألعاب القوى .. «عادل» يهزم «صدمة» بتر ساقيه فى حادث سير