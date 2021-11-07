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علاء مبارك يرد على ابراهيم عيسي بعد تصريحات «الصيدلي والقرإن»: وانت مالك

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علاء مبارك يرد على ابراهيم عيسي بعد تصريحات «الصيدلي والقرإن»: وانت مالك علاء مبارك يرد على ابراهيم عيسي بعد تصريحات «الصيدلي والقرإن»: وانت مالك

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انتقد علاء مبارك نجل الرئيس الراحل محمد حسني مبارك تصريحات الاعلامي ابراهيم عيسي بشأن «قراءة الصيدلي قرآن في الصيدلية»، وقال في تغريدة تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: ‏????الحقيقة مش فاهم ايه اللي مزعل الأستاذ ابراهيم عيسى ومعصبه لهذه الدرجة من رجل صيدلي يقرأ القرآن في الأجزخانة! وهل ده موضوع يستحق كل هذه الدوشة! الحقيقة كلام غريب جداً الرجل يقرأ قرآن أو يصلي هو حر وشيء جميل طالما لا يقصر في عمله، مع كل الاحترام للأستاذ ابراهيم؛ وانت مالك .

وتفاعل عدد كبير من متابعي علاء مبارك على تويتر مع تغريدته، منتقدين حديث ابراهيم عيسي والذي اثار جدلا خلال اليومين الماضيين على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووتضمن حديث ابراهيم عيسي ما نصه «ليه ادخل الاجزخانة الاقي الصيدلي بيقرا قرآن بدل ما يقرا مرجع أدوية».

المصرى اليوم

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