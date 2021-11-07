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أحمد ناجي يكشف تفاصيل مكالمته مع الحضري قبل انطلاق معسكر

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أحمد ناجي يكشف تفاصيل مكالمته مع الحضري قبل انطلاق معسكر المنتخب أحمد ناجي يكشف تفاصيل مكالمته مع الحضري قبل انطلاق معسكر

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أكد أحمد ناجي، مدرب حراس مرمى سموحة، أن الهاني سليمان حارس مرمى فريقه، كان يستحق الانضمام لمنتخب في معسكره المقبل، استعدادا لمواجهتي أنجولا والجابون في التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

وقال ناجي في تصريحات تليفزيونية:«الهاني يقدم أداء جيدا في الفترة الماضية، وخصوصا في مباراة سموحة الأخيرة أمام إيسترن كومباني في الجولة الثالثة بالدوري، وأنقذ كرة صعبة للغاية»

وأضاف:«كان هناك اتصال هاتفي جمعني بعصام الحضري مدرب حراس مرمى منتخب مصر، وتحدث في أمور كثيرة، ليس من بينها اختيارات حراس ، لأنه عمله ورؤيته الخاصة، لكنه تطرق للحديث معي حول الهاني سليمان، وأعتقد أنه كان قريبا من الانضمام للمعسكر».

وتابع:«منتخب مصر ليس جمعية خيرية كي أدعم حراسا صغارا في السن، لكني أدعم الحراس الأفضل في المستوى بالوضع الحالي».

وعن مستوى محمد الشناوي، قال ناجي:«الشناوي حارس مرمى الفراعنة في المباراة المقبلة، لأنه حارس مصر الأول»

المصرى اليوم

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