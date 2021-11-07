★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

توقع حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين ارتفاع أسعار الطماطم مجددا خلال الأيام القليلة الماضية بعدما انخفض سعرها ليصل إلى 5 جنيه للكيلو الواحد فى الأسواق ، لافتا أنه ورغم طرح بشاير العروة الشتوية بالأسواق إلا أن الاسعار قد ترتفع مرة اخري مع قلة المعروض وزيادة الطلب .

وأرجع أبو صدام أسباب توقعه ارتفاع أسعار الطماطم إلى ارتفاع اسعار معظم المنتجات الغذائية عالميا وارتفاع اسعار المستلزمات الزراعيه من اسمده ومبيدات ووقود وايدي عامله بالاضافه الي إرتفاع تكلفة نقل المحصول ، مع قلة الإنتاجية بسبب سوء الاحوال المناخيه وقلة المساحات المنزرعه بهذه العروه من الطماطم نظرا لزيادة تكلفة الزراعه وخسارة مزارعي الطماطم الموسم الماضي ، بجانب زيادة الاقبال علي شراء الطماطم مع انتظام الدارسة في المدارس والجامعات .

وتابع نقيب الفلاحين أسباب توقعاته بارتفاع أسعار الطماطم إلى عودة عمل المطاعم بكامل طاقتها مع انحسار أزمة كورونا وزيادة النشاط السياحي وعمل الفنادق، وإصابة الكثير من زراعات الطماطم بالامراض وتقلص انتاجية الأراضي القديمه لاصابتها بالنيماتودا.

واشار أبو صدام أن كيلو الطماطم يباع حاليا بالحقول من 3 الي 4 جنيهات للثمار ذات الجوده العاليه ويصل في أسواق التجزئة من5الي 6جنيهات متوقعا ان يصل كيلو الطماطم الي 10جنيهات خلال أيام قليله ، حيث انتهي انتاج العروه الصيفيه بالوجه البحري ويعتمد السوق الآن علي انتاج ما تبقي من العروة المحيره وانتاج العروه الشتويه ذات المساحات الاقل والانتاجيه الضعيفه هذا الموسم بالنسبة للعروه الصيفيه ، بالاضافه الي نضجها البطيء خاصة مع برودة الجو والذي يؤخر نضج الطماطم نسبيا .

واوضح عبدالرحمن ان مصر تحتل المركز الخامس عالميا في إنتاج الطماطم وتنتج سنويا نحو 8 مليون طن من الطماطم رغم اننا نستورد كافة تقاوي الطماطم من الخارج ونزرع ما يقارب نصف مليون فدان من الطماطم كل عام في الاراضي المكشوفه علي ثلاث عروات اساسيه هم العروه النيلي ومساحتها تصل الي 70 الف فدان تقريبا والعروه الصيفيه وتصل مساحتها لنحو 230 الف فدان تقريبآ ، والعروه الشتويه والتي تصل الي 160 الف فدان تقريبا بالاضافه الي بعض العروات المتداخله والتي تصل طوال العام الي ما يقارب ال40الف فدان ، بمتوسط انتاجيه نحو18طن للفدان الواحد ، وتزرع تقاوي الطماطم في مشاتل وتنقل بعد 35 يوم او 45 يوم تقريبا للأرض المستديمة .