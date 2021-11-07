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يبدأ معسكره استعدادا لمباراتي أنجولا والجابون بمسحة كورونا «صور»

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المنتخب يبدأ معسكره استعدادا لمباراتي أنجولا والجابون بمسحة كورونا «صور» يبدأ معسكره استعدادا لمباراتي أنجولا والجابون بمسحة كورونا «صور»

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بدأ الوطني الأول لكرة القدم اليوم الأحد معسكره المغلق استعدادا لمباراتي أنجولا والجابون في التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات 2022.

ويواجه منتخب منتخبي أنجولا ثم الجابون يومي 12 و16 من شهر نوفمبر الجاري على الترتيب في ختام مشوار التصفيات.

ويحتل منتخب مصر صدارة جدول ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط بفارق 4 نقاط عن منتخب ليبيا صاحب المركز الثاني.

وبدأ لاعبو المنتخب برنامج اليوم بإجراء المسحات الطبية قبل بداية المعسكر اليوم استعدادا لمباراتى أنجولا والجابون في الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

شاهد لاعبي منتخب مصر أثناء إجراء مسحة كورونا

منتخب مصر
منتخب مصر
منتخب مصر
منتخب مصر

المصرى اليوم

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