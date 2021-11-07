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وزير الاتصالات: تطويع التكنولوجيا الرقمية لدعم قطاعات الدولة في تحقيق التحول الرقمي

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وزير الاتصالات: تطويع التكنولوجيا الرقمية لدعم قطاعات الدولة في تحقيق التحول الرقمي وزير الاتصالات: تطويع التكنولوجيا الرقمية لدعم قطاعات الدولة في تحقيق التحول الرقمي

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توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ارتفاع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.9% خلال العام المالي 2021\2022 مدفوعًا بالتطور والطفرة في قطاع الاتصالات، وقال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن التقرير يعكس النجاح الذي يحققه قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في ظل ارتفاع معدلات نموه وكونه أعلى قطاعات الدولة نموًا بمعدل نمو 16%؛ بالإضافة إلى مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5% مع العمل على زيادة هذه النسبة لتصل إلى 8% خلال 3 سنوات.

وأضاف «طلعت» أن هناك العديد من التقارير الدولية التي أبرزت الطفرة التي يشهدها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مؤخرًا في ظل تنفيذ عدد ضخم من المشروعات بالتعاون مع كل قطاعات الدولة لبناء الرقمية على النحو الذي يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة الأداء الحكومي.

وأكد «طلعت» على حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على استمرار ارتفاع معدلات نمو القطاع، واستكمال مشروعاتها لتطويع التكنولوجيا الرقمية وتبني أحدث التقنيات لدعم قطاعات الدولة في تحقيق التحول الرقمي؛ موضحًا أن الوزارة تنفذ استراتيجيتها لبناء مصر الرقمية، والتي تهدف إلى تعزيز مكانة مصر على خريطة صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال عدد من المحاور، وهي تحقيق التحول الرقمي، وبناء القدرات الرقمية، ودعم الإبداع الرقمي، وريادة الأعمال؛ مشيرًا إلى أنه يتم استكمال تنفيذ مشروع ضخم لتطوير البنية التحتية للاتصالات في كل أنحاء الجمهورية مع العمل بالتوازي على توطين صناعة الذكاء الاصطناعي، وتهيئة البيئة التشريعية الداعمة لنمو صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

المصرى اليوم

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