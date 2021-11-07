وزير المالية يعلن عن تيسيرات جمركية جديدة لتسهيل حركة التجارة و تحفيز الاستثمار

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أعلن الدكتور محمد معيط، وزيرالمالية، الأحد، تيسيرات جمركية جديدة، لتسهيل التعامل مع منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، التي تم تطبيقها إلزاميًا اعتبارًا من أول أكتوبرالماضي؛ بما يساعد في تقليص زمن الإفراج الجمركي، وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير، ومن ثم خفض أسعارالسلع والخدمات بالأسواق المحلية، وتشجيع الصادرات المصرية، وتسهيل حركة التجارة وتحفيز الاستثمار، وتحسين ترتيب مصر في مؤشرات التنافسية الدولية.

وأضاف وزير المالية خلال متابعته لأداء منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، أنه تم السماح بتعديل بيانات الشحنات ماعدا البيانات الخاصة ببند البضاعة أو المستوردين أو المصدرين الأجانب قبل الحصول على رقم طلب القيد الجمركى «46 ك. م».

وأوضح في بيان صحفي، الأحد، أنه سيتم خلال الأيام المقبلة السماح بنسخ بيانات قطع غيارالسيارات والشهادات المماثلة، تسهيلاً على مستوردي السيارات.

من جانبها، أشارت الدكتورة منى ناصر، مساعد الوزير للمتابعة وتطوير الجمارك، إلى زيادة عدد الشهادات الجمركية لأكثر من 67 ألف شهادة خلال أكتوبر 2021 مع التطبيق الإلزامي لنظام التسجيل المسبق للشحنات«ACI» مقارنة بـ 65 ألف شهادة جمركية في أكتوبر 2020، موضحة إلى أننا حريصون على تقديم الدعم الفني الفوري للتعامل مع التحديات والعقبات التي قد تواجه المتعاملين مع المنظومة الجمركية.

وأكدت حرص وزارة المالية، وشركة «MTS» على استمرار عقد اللقاءات التعريفية بمنظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالتعاون مع سفارات الدول الأجنبية، وقطاع النقل البحري، والغرف الملاحية لشرح إجراءات المنظومة والرد على كل الاستفسارات المتعلقة بها، لافتة إلى أن هناك تجاوبًا ملحوظًا من مجتمع الأعمال يعكس حرصًا متزايدًا لإنجاح المشروع القومى لتحديث وميكنة المنظومة الجمركية، على النحو الذي يحقق الأهداف المنشودة بتسهيل حركة التجارة وتقليص زمن الإفراج الجمركي.

وأضافت أنه تمت زيادة أعداد العاملين بمركز الاتصالات بمصلحة الجمارك، وتدريبهم وتأهيلهم لأداء دورهم بكفاءة عالية، في الرد على كل الاستفسارات المتعلقة بالمنظومة الجديدة، مشيرة إلى أننا تلقينا أكثر من 11 ألف استفسار حتى الآن، وتم الرد الفورى عليها عبر الواتس آب برقم: «٠١٢٢٢٢٠٠٨٩٩»، والبريدالإلكترونى: «ACI.Support@Customs.gov.eg»

بدوره، قال الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، إن هناك إقبالًا متزايدًا من المستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين على الانضمام لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، حيث تجاوز عدد المسجلين منهم 24 ألفًا، وتم استصدار أكثر من 99 ألف رقم «ACID»، وسجل أكثر من 53 ألفًا من المصدرين الأجانب حسابات إلكترونية على منصة «كارجو إكس» منذ الإطلاق التجريبى للمنظومة في أبريل الماضى وحتى الآن، وبلغ عدد الشركات التي حصلت على طلب القيد الجمركى «46 ك. م» 6 آلاف، مشيرًا إلى انه تم تدريب أكثر من 10 آلاف من موظفى الجمارك وشركات الشحن وأصحاب الشأن من المستخلصين والجهات الرقابية على منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI».

وأوضح أنه تم السماح لوكلاء المستوردين بجمارك نويبع بمهلة أسبوع لإنهاء إجراءات الإفراج الجمركي دون استخدام توقيع إلكتروني لحين قيامهم باستخراج شهادات التوقيع الإلكتروني.

وأضاف أنه تم تكليف فريق عمل من مصلحة الجمارك لتدريب المستخلصين بسفاجا على التعامل مع منظومة نافذة، وتكليف فريق دعم فني من شركة «MTS» للمساعدة في إدراج البيانات بالمنظومة؛ بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الجمركي.