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"التعاون الإسلامي" تدين بشدة محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي "الكاظمي"

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"التعاون الإسلامي" تدين بشدة محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي "الكاظمي" "التعاون الإسلامي" تدين بشدة محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي "الكاظمي"
"العثيمين": الهجوم عمل إرهابي يستهدف وحدة العراق وأمنه واستقراره.. والتهدئة مطلوبة

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، بأشدّ العبارات، محاولة الاغتيال الدنيئة التي تعرّض لها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي؛ مؤكّدة أنها تتابع ببالغ الانشغال تطورات الوضع في جمهورية العراق.

وأكّد الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين؛ أن هذا الهجوم عمل إرهابي يستهدف وحدة العراق وأمنه واستقراره.

وشدّد العثيمين؛ على ضرورة الحفاظ على أمن جمهورية العراق وسلامتها واستقرارها ووحدة أراضيها، داعياً كافة الفاعلين السياسيين في العراق، إلى التهدئة واعتماد الحوار لتجاوز الصعاب التي تمر بها بلادهم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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