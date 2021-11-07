لجنة المحافظات بالمجلس القومي للمرأة تبحث تمكين المرأة السيناوية

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فى اطار الشراكة المجتمعية لتمكين المرأة .. نظمت لجنة المحافظات بالمجلس القومى للمرأة لقاء خاصا بتوعية المرأة السيناوية وبحث تمكينها .. خاصة المرأة المعيلة ، وذلك بدعوة مشتركة من مؤسسة الشجرة للتنمية والفن وجمعية تنمية موارد المرأة المعيلة بالعريش وبالتنسيق مع لجنة المحافظات بالمجلس القومى للمرأة انطلاقا من فكر تنمية الشراكة داخل المجتمعات المحلية والتعاون التوثيق من أجل النهوض بتنمية الشراكات من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتمكين النساد المعيلات .

وأشارت سهام عزالدين جبريل عضو المجلس القومى للمرأة ومقرر لجنة المحافظات بالمجلس ورئيس مجلس ادارة جمعية تنمية موارد المرأة المعيلة ، فى بيان، أن اللقاء تضمن ندوة ولقاء حوارى مع مجموعة من الفتيات والسيدات المعيلات .. بحضور محمد سعيد تمساح رئيس مجلس أمناء المؤسسة والسيد العدل المدير التنفيذى للمؤسسة وعدد من متطوعى المؤسسة .. حيث تم ادارة حلقة حوارية حول محور الحماية والتوعية بحماية المرأة من كافة أشكال العنف ، محور تمكين المرأة المعيلة من خلال محور التمكين الاقتصادى للمرأة ، ودور المرأة فى اقامة وتنمية المشروعات الصغيرة ، ومناقشة بعض القضايا التى تواجه النساء المعيلات .

وأكدت على استراتيجية المجلس القومى للمرأة لدعم المرأة على مستوى الجمهورية ومحاورها الأربعة التى تنطلق منها لخدمة المرأة فى كل محافظات مصر ، وهى : محور التمكين السياسى ، محور التمكين الاقتصادى ، محور التمكين القانونى والاجتماعى ، ومحور الحماية .. حيث جاءت متفقة مع رؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة التى تسعى لبناء مجتمع عادل يضمن الحقوق والفرص المتساوية للجميع ، وايمانا من الدولة بأن الاستقرار والتقدم لن يتحققا الا من خلال ضمان مشاركة فاعلة للمرأة فى كافة أوجه العمل الوطنى ، والتى اعتبرتها الحكومة وثيقة العمل خلال الأعوام القادمة للنهوض بالمرأة المصرية فى كافة المجالات .

وأعلنت أنه من خلال محور التمكين الاقتصادى واهتمام المجلس بهذا المحور الهام .. تبذل لجنة المحافظات بالمجلس جهودا كبيرة فى هذا المحور وآليات تفعيل ذلك على أرض الواقع وداخل المحافظات المختلفة .. حيث انطلقت العديد من الأفكار لترجمة محور التمكين عمليا ، ومنها فكرة هذه اللقاءات والبرامج التوعوية ونشر فكر الصناعات الصغيرة والبرامج وندوات التوعية المجتمعية التى تستهدف توعية المرأة بحقوقها ومواجهة كافة أشكال العنف التى قد تتعرض لها من خلال محور الحماية .. الى جانب تمكينها اقتصاديا ، وأن ذلك يستهدف دعم النساء من خلال محور التمكين الاقتصادى وتشجيعهن على تبنى اقامة مشروعات تساهم فى دعم الاقتصاد المحلى وتستثمر امكانات وموارد كل محافظة وماهو متاح فى البيئات المحلية ومواردها وآليات ذلك ودعم النساء المعيلات وتشجيعهن للمضى قدما فى هذا المجال الحيوى لتحقيق حياة كريمة لهن .

وركزت على حرص لجنة المحافظات بالمجلس القومى للمرأة على دعم المكون النوعى لوجود المرأة وتشجيعها للخوض فى هذا المجال من منطلق وروح المبادرة الوطنية التى أطلقها السيد الرئيس لتحقيق حياة كريمة لكل المصريين وبناء أسرة مصرية مستقرة .