رجل وسيدة.. شمال سيناء تسجل حالتي وفاة بفيروس كورونا

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت محافظة شمال سيناء، اليوم الأحد، حالتي وفاة جديدتين نتيجة إصابتهما بفيروس كورونا المستجد، أثناء تلقيهما العلاج في قسم العزل بمستشفى العريش العام، ليصل عدد الحالات إلى 277 حالة على مستوى المحافظة.

وقال الدكتور طارق شوكة، مدير عام مديرية الصحة بشمال سيناء، في بيان، إنه سيجرى اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية، طبقًا لبروتوكول وزارة الصحة خلال عمليات الغُسل والتكفين بمعرفة إدارة الطب الوقائي والإدارة الصحية في مقابر مدينتي العريش وبئر البعد، بحضور عدد قليل من أفراد أسرتي الحالتين المتوفيتين.

وشدد شوكة على اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامات الواقية والحفاظ على التباعد الاجتماعي والتطهير المستمر، فضلا عن الحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد، لمجابهة الفيروس ومنع انتشاره.

من جانبه، قال محمد صلاح مسؤول التثقيف والإعلام الصحي بمديرية الصحة، إن حالة الوفاة الأولي لرجل في أواخر الخمسينيات من العمر من مدينة بئر العبد وتوفي داخل قسم العزل في مستشفى بئر العبد المركزي متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، والحالة الثانية لسيدة في منتصف الخمسينيات من العمر من مدينة العريش، وتوفيت داخل قسم العزل في مستشفى العريش العام متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.