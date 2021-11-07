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لجان وزارتي السياحة والصحة تحذر من التهاون في تطبيق الإجراءات الصحية بقرى الغردقة

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لجان وزارتي السياحة والصحة تحذر من التهاون في تطبيق الإجراءات الصحية بقرى الغردقة لجان وزارتي السياحة والصحة تحذر من التهاون في تطبيق الإجراءات الصحية بقرى الغردقة

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حذرت لجان وزارتي السياحة والصحة من التهاون في تطبيق الاجراءات الصحية والإحترازية والاشتراطات الصحية وضوابط السلامة الصحية للحفاظ على سلامة النزلاء من المصريين والسائحين وسمعة المنتج السياحى المصري. وان وزارة السياحة والآثار حريصة على متابعة مدى التزام المنشآت الفندقية والسياحية على مستوى الجمهورية بتطبيق الاجراءات الاحترازية في القرى السياحية بالغردقة وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين.

فيما واصلت لجان وزارتي السياحة والصحة التفتيش على القري السياحية بالغردقة حول الاجراءات الصحية المتخذة واغلاق أي منشاة في حالة رصد أي مخالفة صحية بداخلها وذلك لليوم الثالث على التوالي.

واكدت مصادر لـ«المصري اليوم» أن اللجنة من المقرر ان تستغرق فترة ٣ اسابيع ولديها الضبطية القضائية ولديها الصلاحية في غلق الفندق فورا في حالة وجود مخالفات تهدد سلامة وصحة النزلاء وسيتم تقسيم اعضاء اللجنة لعدة مجموعات وتستهدف لللجنة التفتيش على المطابخ والمطاعم والبوفيهات واماكن تخزين الاغذية ومصادر المياه والتأكيد على الاجراءات الاحترازية، وكذلك اخذ عينات من المياه والاطعمه المختلفة وتقوم اللجنة بالتفتيش على جميع العاملين داخل الفنادق، والتاكد من اتخاذهم الاجراءات الاحترازية داخل الفندق واثناء مزاولة عملهم، وطريقة تنظيف الارضيات والمطاعم وتفتيش على المخازن والمطابخ والتلاجات.

المصرى اليوم

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