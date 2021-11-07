29 موقعا لخدمات الأحوال المدنية المتنقلة حول المملكة

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تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في (29) موقعاً حول المملكة, وذلك ضمن مبادرة "نأتي إليك" التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة عسير اليوم بتقديم الخدمة للرجال في إدارة المرور بمحايل عسير، ومكتب التعليم بخميس مشيط، وبلدية النماص لمدة يوم لكل موقع، وللرجال والنساء في مركز مربه لمدة يومين، فيما تقدم الخدمة للرجال يوم الاثنين في المعهد المهني بمحايل عسير، ويوم الخميس في بنك التنمية الاجتماعية بخميس مشيط لمدة يوم واحد لكل منهما.

وتقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية في منطقة القصيم خدماتها يوم الاثنين للنساء في مستشفى الدكتور سليمان الحبيب ببريدة، والثانوية الرابعة بمحافظة عنيزة، ويوم الثلاثاء للرجال والنساء في مستشفى القصيم الوطني، وللنساء في الثانوية الرابعة عشر بمحافظة عنيزة، ويوم الأربعاء للرجال والنساء في فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالقصيم، وللنساء في ثانوية أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بمحافظة عنيزة لمدة يوم لكل موقع.

وفي المنطقة الشرقية تقدم الوحدات المتنقلة الخدمة اليوم للنساء في ثانوية حليمة السعدية للبنات بمحافظة بقيق، ويوم الاثنين للرجال والنساء في مديرية شرطة المنطقة الشرقية، وللرجال في محافظة الجبيل، وللنساء في مستشفى حفر الباطن المركزي لمدة يوم واحد لكل موقع، وللرجال في مقر المؤسسة العامة للري بمحافظة الأحساء لمدة ثلاثة أيام، فيما تقدم الخدمة يوم الأربعاء في مركز صلاصل بمحافظة بقيق لمدة يوم واحد.

كما تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة اليوم خدماتها للرجال في محافظة المويه لمدة أسبوع، وفي محافظة الكامل وميسان ومركز قيا لمدة يوم واحد، ويوم الاثنين في مركز أبو راكه لمدة يوم، بينما تقدم الخدمة يوم الثلاثاء في مقر المعهد المهني بجدة لمدة يومينِ.

وفي منطقة نجران تقدم الوحدات المتنقلة اليوم الخدمة للرجال في محافظة بدر الجنوب لمدة أربعة أيام، وفي مركز الحصينية لمدة ثلاثة أيام، ويوم الأربعاء تقدم الخدمة في مركز المشعلية لمدة يومين، بينما تقدم الخدمة يوم الخميس للنساء في فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لمدة يوم واحد.

وتقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة الجوف اليوم خدماتها للرجال والنساء في مركز الوادي بمحافظة القريات لمدة ثلاثة أيام, فيما توفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.

وتعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.